مختارات من قصص الحيوان في أشعار أحمد شوقي ببيت السناري

يقيم بيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية فى الحادية عشرة من صباح اليوم الاثنين ورشة حكى تحت عنوان مختارات من قصص الحيوان فى أشعار أحمد شوقى وذلك بقمر بيت السناري في السيدة زينب.

وتقدم ورشة الحكي قراءة تفاعلية لمجموعة مختارة من قصص الحيوانات التي كتبها أمير الشعراء أحمد شوقي في ديوانه الخاص بالأطفال، مصحوبة بنشاط قراءة الأطفال للقصائد وشرحها لهم لتنمية مهاراتهم اللغوية وحس التذوق الشعري.

وتطرح الورشة الأشعار بطريقة تراعي اختلاف مستوى المفردات اللغوية في شعر شوقي الموجه للأطفال باختلاف مراحلهم العمرية، وتتنوع مرادفاتها بما يلائم المستوى الإدراكي للطفل وفهمه، وأيضا حسن استعمالها كقوالب درامية وأوعية تشكل الأحداث في أذهان المتلقين.

يقدم الورشة الكاتب والمترجم محمد رمضان حسين، وهي موجهة للأطفال من سن 7 إلى 12 سنة، علما بأن الورشة مجانيه والدخول بأسبقية الحضور، وهي ضمن البرنامج الصيفي للأطفال "صناع الغد".

وقد نظم أمير الشعراء أحمد شوقي على نهج لافونتين وما رآه فى فرنسا فى أشعاره عن قصص الحيوان أكثر من خمسين قصة على لسان الحيوان لتهذيب الأطفال وتسليتهم وإنماء خيالهم وهى قصص شعرية يستفاد منها فى النهاية بإيضاح العبرة والعظة على طوال الأبيات الشعرية وقد قال عنها شوقي فى مقدمة الشوقيات: "وجرّبت خاطري في نظم الحكايات على أسلوب لافونتين الشّهير فكنت إذا فرغت من وضع أسطورتين أو ثلاث، أجتمع بأحداث المصريّين وأقرأ عليهم شيئاً منها فيفهمونه لأوّل وهلة ويأنسون إليه ويضحكون من أكثره".