عقب مشاجرته مع الشحات.. الشيبي يتجه لأداء مناسك العمرة

نشر محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، صورة عقب وصوله إلي المدينة المنورة بالسعودية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب الشيبي عبر خاصية الاستوري: “اللهم اغفر لي وارحمني اللهم اني أسألك رضاك والجنة واعوذ بك من سخطك والنار، اللهم أصلح قلبي وعملي.. اللهم اجعلها عمرة مقبولة”.

خناقة حسين الشحات والشيبي

توجه حسين الشحات نحو محمد الشيبي عقب انتهاء المباراة ودخل في مشادة كلامية ساخنة معه قبل أن يتطور الأمر للاشتباك بالأيدي، ليوجه إليه لاعب الاهلي صفعة قوية على وجهه.

على الفور تدخل لاعبو الفريقين وحدثت مناوشات عنيفة بينهما في ملعب المباراة، وسط محاولات من الشحات للاعتداء بالضرب على لاعب بيراميدز دون مبرر واضح لذلك.

سبب خناقة حسين الشحات والشيبي

وفقا لما تم تداوله بالتقارير الصحفية، فإن السبب الرئيسي وراء خناقة الشحات والشيبي، هو إشارة مستفزة صدرت من لاعب بيراميدز خلال المباراة، حيث أشار بإصبعيه بطريقة بها إساءة وتقليل من حجم النادي الأهلي.

إشارة اللاعب المغربي استفزت الشحات ودفعته للانفعال عليه عقب المباراة وتطور الأمر للاشتباك بينهما ليصفعه لاعب الأهلي على وجهه بشكل مفاجئ بالطريقة التي رصدتها الكاميرات.

عقوبة الأهلي لحسين الشحات

قرر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي توقيع غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه على اللاعب حسين الشحات الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بسبب واقعة تجاوزه في حق محمد الشيبي الظهير الأيمن لفريق بيراميدز.

وذكر الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أن سيد عبدالحفيظ قرر توقيع عقوبة مالية على حسين الشحات بسبب واقعته في مباراة بيراميدز.