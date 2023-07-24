الشيبي يتحرك قضائيا ضد حسين الشحات بعد صفعه |خاص

أكد المغربي محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز أنه لن يفرط في حقه بعد اعتداء حسين الشحات لاعب الأهلي، عليه مساء أمس الأحد، بعد مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري وانتهت لصالح الفريق السماوي 3-0.

واعتدى حسين الشحات نجم الأهلي، بالضرب والسب على المغربي محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز، في واقعة مثيرة للغاية، قبل أن يتم التصالح بين الثنائي عند الممر الخاص بغرف خلع ملابس الفريقين.

وعلم صدى البلد، من مصدر داخل نادي بيراميدز، أن الشيبي قرر التحرك قضائيا ضد حسين الشحات، من خلال تقديم بلاغ رسمي ضده للقضاء المصري بعد الاعتداء عليه وتوجيه له السباب بجانب تهديده بالإصابة.

الأهلي يعاقب الشحات بعد اعتدائه على الشيبي

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، فرض عقوبة مالية كبيرة ضد حسين الشحات، وفقا لبيان النادي الأهلي.

بيراميدز يتقدم بشكوى ضد الشحات

أصدر نادي بيراميدز بيانا رسميا، بشأن التقدم بشكوى رسمية ضد الشحات للجنة الانضباط بالاتحاد المصري بعد واقعة اعتدائه على محمد الشيبي.