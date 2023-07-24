الجزائر.. مقتل وإصابة 41 شخصا بسبب حرائق الغابات

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، اليوم الاثنين، أن حرائق الغابات في البلاد تسببت في مقتل 15 شخصا وإصابة 26 آخرين، بسبب 97 حريقا امتدت إلى 16 ولاية.

وقالت الداخلية الجزائرية في بيان لها نشرته وسائل إعلام محلية، إن حرائق الغابات الأوسع كانت في ثلاث ولايات هي بجاية والبويرة وجيجل.

وأضافت: “امتد بعض الحرائق إلى القرى المأهولة بالسكان واتسعت رقعة الحرائق بسبب الرياح التي شهدتها هذه المناطق، فيما تم إجلاء 1500 مواطن من بعض المناطق الأخرى”.

وأكدت الداخلية الجزائرية تسجيل 97 حريقا حتى ليل الأحد-الاثنين في الغابات والمحاصيل الزراعية بـ16 ولاية جزائرية.