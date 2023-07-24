مرتضي منصور ونجوم الرياضة في عزاء والد الكابتن أشرف قاسم ..فيديووصور

شارك مرتضي منصور واحمد جلال ابراهيم ‏واسماعيل يوسف طارق يحيى ‏أحمد سليمان ومجدي عبد الغني و هشام يكن وأيمن يونس وطاهر أبو زيد وكريم حسن شحاته وأمير عزمي مجاهد ومحمد عبد الجليل وسامي الشيشيني وعبد الحليم علي وعدد من الإعلاميين والصحفيين الرياضيين ونجوم الرياضة في عزاء والد كابتن اشرف قاسم بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين .

نعى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وأعضاء مجلس الإدارة، ببالغ الحزن والأسى وفاة والد أشرف قاسم نجم القلعة البيضاء السابق والذي توفي ظهر السبت الماضي .

ويتقدم رئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة بخالص العزاء لأشرف قاسم وأسرة الفقيد سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وحرص مجلس الإدارة على التواصل مع أشرف قاسم نجم الزمالك السابق لتقديم واجب العزاء في وفاة والده.

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