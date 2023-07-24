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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إنجي أنور عن تكرار انقطاع الكهرباء: أزمة وهتعدي ..فيديو

ارشيفية
ارشيفية

قالت الإعلامية إنجي أنور، إن كل المواطنين يتحدثون عن انقطاع الكهرباء ومدته، وموعد ركوب المصاعد الكهربائية، وكيفية التصرف إذا انقطع التيار أثناء التواجد داخل الكهرباء.

وأضافت "أنور"، خلال تقديمها برنامج «مصر جديدة»، المذاع عبر فضائية «ETC»، مساء الاثنين، أن الأصوات التي تشدد على أهمية دور المواطن في تلك الأزمة، وترشيده للاستهلاك وتخفيف الأحمال في المنزل والأماكن المختلفة، لن تحل المشكلة بصورة نهائية.

وتابعت أن تخفيف الأحمال وفر 3 آلاف ميجاوات، مضيفة: «ممكن الناس تشوف الموضوع بسيط وسهل، ووزارة الكهرباء تقعد مع وزارة البترول، والبترول توفر الغاز الطبيعي والمازوت وتتحل الأزمة.. بس قبل هذا يجب أن تعرف أن الكهرباء تستهلك 60% من إنتاجنا من الغاز الطبيعي، بمعدل 135 مليون متر مكعب غاز و10 آلاف طن مازوت يوميا».

واستطردت أن وزيري الكهرباء والبترول اجتمعا اليوم؛ من أجل وضع حلول للأزمة، منوهة أن الأزمات دائمًا ما يصاحبها شائعات تتاجر بكل مشكلة، واناس يحاولون الاصطياد في المياه العكرة.

أزمة و تعدي

واختتمت: “عندنا أزمة.. أيوة عندنا أزمة.. عندنا مسئول خرج واتكلم وقال إن في أزمة وإننا بنحلها وإن لازم كلنا يكون لنا دور عشان تعدي.. أيوا دا موجود.. ودا مهم وجزء من الحل.. انفراجة قريبة في أزمة انقطاع الكهرباء.. عدد مرات الفصل هتقل.. تخفيف الأحمال هيتم تخفيضه للمنازل لحد يوم 15 أغسطس.. أما المصانع والمرافق العامة فمش هيتم تخفيف الأحمال عنها.. دي نتائج مهمة انتهت ليها جلسة وزيرين الكهرباء والبترول.. وإن شاء الله أزمة وتعدي”.

انجي انور انقطاع الكهرباء ارتفاع حرارة الطقس الكهرباء تخفيف الأحمال وزارة الكهرباء

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