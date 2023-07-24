ماكرون يكشف كيف قمعت الداخلية الفرنسية أعمال الشغب

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، إن وزارة الداخلية الفرنسية تمكنت من قمع أعمال الشغب في غضون أيام قليلة بفضل التعبئة القوية لـ 45 ألف من رجال الشرطة والدرك.

وفي مقابلة مع قناة “فرانس 2”، قال ماكرون: "تم تعبئة 45 ألف من رجال الشرطة والدرك، وهذا سمح لقمع أعمال الشغب لعدة أيام".

في وقت سابق، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إن الشرطة الفرنسية اعتقلت في المجموع حوالي 3.8 ألف شخص خلال أعمال الشغب في البلاد.

كما أفاد وزير العدل الفرنسي، بأنه أكثر من 700 شخص حكم عليهم بالسجن جراء أعمال الشغب الأخيرة التي حدثت في العاصمة باريس و عدة مدن أخري بعد مقتل الشاب الجزائري علي يد شرطي فرنسي.

وأضاف أن فرنسا تفتح تحقيقا عاجلا، بعد أن تلقت تهديدات بقتل الشرطي الذي قتل الشاب الجزائري نائل، وتسبب في تصاعد أعمال العنف والاحتجاجات منذ أيام.

وفي نفس السياق، تعرض شرطي للضرب من قبل غرباء أثناء القيادة في مدينة إيفلين شمال فرنسا.