اجتماع طارئ بين الخطيب ولجنة التخطيط وسيد عبدالحفيظ ..تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن دعوة محمود الخطيب للجنة التخطيط وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، لاجتماع غدٍ يأتي من أجل معرفة احتياجات الفريق.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الاجتماع سوف يشهد تقديم سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، تقرير عن ما حدث من حسين الشحات وتوصية بتغريمه 300 ألف جنيه، بالإضافة إلى مناقشة عقوبة رابطة الأندية للاعب، ومعرفة الخطوات التالية في هذا الشأن".

وأضاف أمير هشام: "الاجتماع هدفه الأساسي هو مناقشة مستقبل الفريق واحتياجات السويسري مارسيل كولر المدير الفني في الصيف الجاري، استعدادًا للموسم الجديد".