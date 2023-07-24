عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اجتماع طارئ بين الخطيب ولجنة التخطيط وسيد عبدالحفيظ ..تفاصيل

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن دعوة محمود الخطيب للجنة التخطيط وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، لاجتماع غدٍ يأتي من أجل معرفة احتياجات الفريق.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الاجتماع سوف يشهد تقديم سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، تقرير عن ما حدث من حسين الشحات وتوصية بتغريمه 300 ألف جنيه، بالإضافة إلى مناقشة عقوبة رابطة الأندية للاعب، ومعرفة الخطوات التالية في هذا الشأن".

وأضاف أمير هشام: "الاجتماع هدفه الأساسي هو مناقشة مستقبل الفريق واحتياجات السويسري مارسيل كولر المدير الفني في الصيف الجاري، استعدادًا للموسم الجديد".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو راجل أطلع اتكلم وقول.. رسالة نارية من تامر أمين للشيبي

بعد إمام عاشور.. الأهلي يعلن عن صفقة جديدة لـ 4 مواسم

فيديوهات تتضمن سبابا وإشارات مشينة.. قرار عاجل من الأهلي ضد الشيبي وبيراميدز

شكلها اتغير خالص.. إطلالة صادمة لسارة سلامة على البحر بالمايوه

رابط نتيجة الثانوية العام 2023 وموعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى

عملة جديدة.. صندوق النقد الدولي يفجر مفاجأة بشأن نهاية هيمنة الدولار

مفاجأة تقلب الموازين.. اتحاد الكرة يصدم بيراميدز فى إيقاف حسين الشحات

ليلة رعب في الوراق.. 3 جثامين ومخدرات داخل سيارة | ما القصة؟

ترشيحاتنا

صدمة مدوية | الأهلي يدرس رحيل طاهر محمد طاهر

بينهم وزير الدفاع.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات ضد قادة بالجيش المالي

كهربا ودونجا وباهر المحمدي| ميدو يكشف سبب تعدي الشحات على نجم بيراميدز

وفاة الكاتب الصحفى الشاب أحمد المصرى

عمرو أديب يوجه رسالة قوية لجماهير الأهلي بعد عقوبة حسين الشحات

تفاصيل جديدة في صفقة المهاجم السوبر بالنادي الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر إهداء محمد بن راشد طفلة عراقية مجموعة خيول.. وهذا ردها

فيديو مؤثر.. التيك توكر الألماني نويل روبنسون يودع المصريين من ممشى أهل مصر

عند انقطاع الكهرباء .. نصائح مهمة للتغلب على الحر

بفستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى لبنان

فيديو

قلة أدب ووقاحة.. شاب يحاصر فنانة شابة في مول بسبب مشيتها

هل يتأثر تنسيق كليات القمة 2023 بعد رسوب طلاب الطب؟

خلال أيام.. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر

أخطر ساعات اليوم .. ظاهرة النينو تستمر حتى العام المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ