مفاجأة.. اتحاد الكرة يعترف بعدم وجود شرط جزائي في عقد فيتوريا

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك عرضا من اهلي جدةالسعودي للتعاقد مع روي فيتوريا مقابل 4 أضعاف راتبه من اتحاد الكرة.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "هناك بعض الأنباء بدأت تتسرب عن عدم رضا فيتوريا عن بعض الأمور، لأن اتحاد الكرة لم ينفذ مطالبه الخاصة".

وأضاف: "فوجئنا بأنه حال رحيل روي فيتوريا لا يوجد شرط جزائي يدفعه لصالح اتحاد الكرة، وأن الشرط يُفعل بعد أمم إفريقيا القادمة".

وأكمل: "اتحاد الكرة اعترف بوجود خطأ في عقده مع روي فيتوريا، لكن نسمع أمور كثيرة في (عالم سمسم) الذي نعيش فيه".