مؤمن زكريا يقضي العطلة الصيفية برفقة جينش.. شاهد

شارك مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر مؤمن زكريا أمام البحر من عطلة صيفية، رفقة حارس مرمى فيوتشر جينش.

ووجه اللاعب مؤمن زكريا، رسالة إلي النادي الأهلي عقب فوز القلعة الحمراء بالدوري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب مؤمن زكريا: “انا بصراحة مبسوط وفخور بانتصارات نادينا العظيم الفترة دي اللي كل يوم بفضل ربنا بتزيد ‏لاعيبة وجهاز فني وكابتن الخطيب ومجلس كلهم بيحصد تعب سنين بفضل ربنا”.

وتابع: “‏ومبسوط برضه انه اسم حسام عاشور وعلاقته التاريخية بالنادي رجع يتقال تاني في وسط الجمهور والإعلام وبشكل كويس يليق بيه وبتمنى من ربنا ان حسام عاشور يحتفل وسطنا ووسط اللاعيبة والإدارة بكل البطولات دي السنة دي”.