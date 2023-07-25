المرأة الحديدية.. حكاية صاحبة الـ 60 عاما الفائزة بلقب بطلة العالم

حلت الكابتن أماني ربيع ، صاحبة لقب المرأة الحديدية برياضة الباورليفتنج، ضيفة على برنامج "واحد من الناس" لتروي تفاصيل رحلتها لهذا اللقب، و قصة التحدي و الإصرار التي مرت بها.

وقالت أماني ربيع، خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على شاشة "الحياة" من تقديم الإعلامي عمرو الليثي، إنها لديها ولدين متزوجون بالإضافة إلى أنها جدة أيضا، منوهة إلى أنها بدأت في حمل الحديد و الأثقال “الباورليفتنج” منذ أربع سنوات على يد بطل العالم في رفع الأثقال.

وأضافت أماني ربيع، أن بعد مرور شهر من تدريبها دخلت بطولة الجمهورية و حصلت على ميدالية ذهب، لافتة إلى أنها تمتلك 45 ميدالية ذهب، و حصلت على لقب بطلة العالم.

وأوضحت، أنها مارست العديد من الرياضات منها السباحة و التنس و كرة السلة و غيرها من الرياضات التي حصلت بهم على ميداليات ذهبية.

السن مجرد رقم

ونوهت، إلى أنها لم تعتبر يوما بأن السن عائق بل انها تعتبره مجرد رقم، معلقة: "زعلانة إني ملعبتش حديد من زمان"، موضحة أنها تقوم بحمل الأوزان 5 أيام بالأسبوع من 3 إلى 4 ساعات يوميا.



