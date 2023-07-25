عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المرأة الحديدية.. حكاية صاحبة الـ 60 عاما الفائزة بلقب بطلة العالم

أماني ربيع المرأة
أماني ربيع المرأة الحديدية

حلت الكابتن أماني ربيع ، صاحبة لقب المرأة الحديدية برياضة الباورليفتنج،  ضيفة على برنامج "واحد من الناس" لتروي تفاصيل رحلتها لهذا اللقب، و قصة التحدي و الإصرار التي مرت بها.

وقالت أماني ربيع، خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على شاشة "الحياة" من تقديم الإعلامي عمرو الليثي، إنها لديها ولدين متزوجون بالإضافة إلى أنها جدة أيضا، منوهة إلى أنها بدأت في حمل الحديد و الأثقال “الباورليفتنج” منذ أربع سنوات على يد بطل العالم في رفع الأثقال.

وأضافت أماني ربيع، أن بعد مرور شهر من تدريبها دخلت بطولة الجمهورية و حصلت على ميدالية ذهب، لافتة إلى أنها تمتلك 45 ميدالية ذهب، و حصلت على لقب بطلة العالم.

وأوضحت، أنها مارست العديد من الرياضات منها السباحة و التنس و كرة السلة و غيرها من الرياضات التي حصلت بهم على ميداليات ذهبية.

السن مجرد رقم

ونوهت، إلى أنها لم تعتبر  يوما بأن السن عائق بل انها تعتبره مجرد رقم، معلقة: "زعلانة إني ملعبتش حديد من زمان"، موضحة أنها تقوم بحمل الأوزان 5 أيام بالأسبوع من 3 إلى 4 ساعات يوميا.


 

أمانى ربيع المرأة الحديدية عمرو الليثي الباورليفتنج رفع الاثقال بطولة الجمهورية 45 ميدالية ذهب بطلة العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو راجل أطلع اتكلم وقول.. رسالة نارية من تامر أمين للشيبي

فيديوهات تتضمن سبابا وإشارات مشينة.. قرار عاجل من الأهلي ضد الشيبي وبيراميدز

بعد إمام عاشور.. الأهلي يعلن عن صفقة جديدة لـ 4 مواسم

كهربا ودونجا وباهر المحمدي| ميدو يكشف سبب تعدي الشحات على نجم بيراميدز

بداية من اليوم.. حل عاجل لـ أزمة انقطاع الكهرباء

شكلها اتغير خالص.. إطلالة صادمة لسارة سلامة على البحر بالمايوه

عملة جديدة.. صندوق النقد الدولي يفجر مفاجأة بشأن نهاية هيمنة الدولار

هدومك مرميه في الشنط.. زوجة حسن شاكوش الأولى تهاجم طليقته ريم طارق

ترشيحاتنا

زلزال بقوة 6 ريختر يضرب منطقة قبالة ساحل نوسا تينجارا الشرقية بإندونيسيا

بعد القضايا والمحاكم.. وفاة المنتج فطين سعيد طليق المطربة بوسي

يظهر ده العادي.. خالد الغندور يهاجم حسين الشحات بلقطات سابقة

إيهود أولمرت: إسرائيل على أبواب حرب أهلية بسبب مشروع نتنياهو

بدء التظلم على التقييم الجديد لعام 2023 للمجلات العلمية المصرية المحلية.. اليوم

اليوم.. محاكمة "سكرتير محامي عام نيابة قنا" وموظفين لاتهامهم بتلقي رشوة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البوكس تسجل 53 جنيها| خطوات جديدة للشرقية للدخان.. والزيادة غير مبررة.. ما الحكاية؟

القبة الحرارية.. موجة حر قاتلة تجتاح أمريكا والقادم أسوأ|صور

سر إهداء محمد بن راشد طفلة عراقية مجموعة خيول.. وهذا ردها

فيديو مؤثر.. التيك توكر الألماني نويل روبنسون يودع المصريين من ممشى أهل مصر

فيديو

قالها بحبك مرتين بحياته.. قصة زواج فاروق الفيشاوي وسمية الألفي بشيكولاتة ووردة ولبان

فوقت قبل فوات الاوان .. فنان يكشف علاقة جماعات إسلامية باجباره على الاعتزال

فك العمل ابوس رجلك.. فيفي عبده تستغيث وهذه عقوبة الجدل والشعوذة/ فيديو جراف

في ذكراها.. شاهد أول ظهور لـ فوزية عبد العليم على الشاشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ