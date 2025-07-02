جونزالو جارسيا موهبة ريال مدريد: تشبيهي بـ راؤول شرف كبير لي

أعرب جونزالو جارسيا، المهاجم الشاب لفريق ريال مدريد، عن سعادته الغامرة عقب تسجيله هدف الفوز في شباك يوفنتوس، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025، وانتهت بانتصار الملكي بهدف دون رد.

وفي تصريحاته لشبكة DAZN، قال جارسيا: "أنا سعيد جدًا بالهدف، لكن الأهم هو انتصار الفريق. لقد قاتلنا حتى اللحظات الأخيرة، وهذا ما يصنع الفارق".

وتطرق للحديث عن تعليمات مدربه تشابي ألونسو، موضحًا: "كنا نعلم أن اللقاء سيكون صعبًا، وبدأنا بهدوء قبل أن نرتفع بمستوانا تدريجيًا. سيطرنا على الكرة وأجبرنا الخصم على التراجع، تمامًا كما طلب المدرب".

وعن الهدف الذي أحرزه برأسه، قال جارسيا: "الكرات الرأسية إحدى نقاط قوتي. أحاول دائمًا التمركز داخل منطقة الجزاء، ولا يهم بأي جزء من جسدي أسجل، الأهم أن أكون في المكان الصحيح في الوقت المناسب".

وبخصوص المقارنات بينه وبين أسطورة النادي راؤول جونزاليس، قال: "إنها مقارنة كبيرة وتشرفني كثيرًا. راؤول كان مدربي لعامين، وتعلمت منه الكثير داخل الملعب وخارجه".

واختتم حديثه معلقًا على احتفاله بالهدف: "كانت لحظة لا تُنسى. تسجيل هدف بقميص ريال مدريد يمنحني شعورًا لا يمكن وصفه".