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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد جلال: شيكابالا فجر قانون ساكسونيا.. ودرج اتحاد الكرة السبب

صدى البلد

علق أحمد جلال الناقد الرياضي، على ستوري محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وتعليقه على عقوبة حسين الشحات برسالة "قانون ساكسونيا".

وتابع جلال خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "اللاعب نشر الاستوري الخاص به وفجر قانون ساكسونيا، ولكن كان يجب عليه التركيز مع فريقه في البطولة العربية، بدلًا من التعليق على قرارات الغير".

وأضاف أحمد جلال: "اتفق مع تعليق شيكابالا، واتحاد الكرة لديه درج يُسمى"ساكسونيا"، وهناك عقوبات لا تُطبق مثل عقوبة كهربا وعقوبة نبيل دونجا وغيرها من العقوبات التي لا تظهر للنور".

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