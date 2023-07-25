دعوة ألمانية بتحرك فوري للبرلمان الأوروبي لمساعدة كل الهاربين من بوتين

حث أعضاء البرلمان الأوروبي من الألمان، الاتحاد الأوروبي على دعم المتهربين من التجنيد الروس والفارين من أوامر الرئيس فلاديمير بوتين، وفق ماذكرت شبكة دويتش فيله الألمانية.



في التفاصيل، حث أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية الألمانية قيادة الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات أقوى لدعم الروس الذين يلتمسون اللجوء والهروب من التجنيد العسكري.

في رسالة مشتركة موجهة إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين ، ورئيس المجلس تشارلز ميشيل ، ومنسق السياسة الخارجية جوزيب بوريل ، أكد البرلمانيون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، وحزب اليسار والخضر أنه من مسؤولية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه حماية أصحاب الضمائر الروس ومنحهم اللجوء .

دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى إجراء مشاورات حول سياسة التأشيرات المشتركة ، بهدف تعديل المبادئ التوجيهية وإجراءات اللجوء وفقًا لذلك.



وفقًا لبيانات وزارة الداخلية الألمانية ، حتى نهاية أبريل من هذا العام ، تقدم 2485 مواطنًا روسيًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 45 عامًا بطلب لجوء في ألمانيا.

ومن بين هذه الطلبات ، تمت معالجة 814 طلبًا ، مع منح 55 طالبًا حق اللجوء ورفض 88 طلبًا.

وخضعت الحالات الـ 671 المتبقية لـ "تسوية رسمية للإجراءات" ، إما من خلال "قرارات في إطار لائحة دبلن" أو "سحب طلب اللجوء".

تحدد لائحة دبلن الدولة الأوروبية المسؤولة عن معالجة طلب اللجوء ، وعادة ما تكون الدولة التي دخل فيها طالب اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي لأول مرة.