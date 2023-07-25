عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعوة ألمانية بتحرك فوري للبرلمان الأوروبي لمساعدة كل الهاربين من بوتين

بوتين
بوتين

حث أعضاء البرلمان الأوروبي من الألمان، الاتحاد الأوروبي على دعم المتهربين من التجنيد الروس والفارين من أوامر الرئيس فلاديمير بوتين، وفق ماذكرت شبكة دويتش فيله الألمانية.


في التفاصيل، حث أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية الألمانية قيادة الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات أقوى لدعم الروس الذين يلتمسون اللجوء والهروب من التجنيد العسكري.

في رسالة مشتركة موجهة إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين ، ورئيس المجلس تشارلز ميشيل ، ومنسق السياسة الخارجية جوزيب بوريل ، أكد البرلمانيون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، وحزب اليسار والخضر أنه من مسؤولية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه حماية أصحاب الضمائر  الروس ومنحهم اللجوء .

دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى إجراء مشاورات حول سياسة التأشيرات المشتركة ، بهدف تعديل المبادئ التوجيهية وإجراءات اللجوء وفقًا لذلك.


وفقًا لبيانات وزارة الداخلية الألمانية ، حتى نهاية أبريل من هذا العام ، تقدم 2485 مواطنًا روسيًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 45 عامًا بطلب لجوء في ألمانيا.
ومن بين هذه الطلبات ، تمت معالجة 814 طلبًا ، مع منح 55 طالبًا حق اللجوء ورفض 88 طلبًا.

وخضعت الحالات الـ 671 المتبقية لـ "تسوية رسمية للإجراءات" ، إما من خلال "قرارات في إطار لائحة دبلن" أو "سحب طلب اللجوء".

تحدد لائحة دبلن الدولة الأوروبية المسؤولة عن معالجة طلب اللجوء ، وعادة ما تكون الدولة التي دخل فيها طالب اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي لأول مرة.

 

اتحاد الأوروبى أعضاء البرلمان أعضاء البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي الرئيس فلاديمير بوتين الروس أورسولا فون أورسولا فون دير لاين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي مفوضية الاتحاد الاوروبي وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الآن رسميا| سعر الدولار في البنوك بعد تلميحات صندوق النقد الدولي بشأن اليوان

لو راجل أطلع اتكلم وقول.. رسالة نارية من تامر أمين للشيبي

بعد القضايا والمحاكم.. وفاة المنتج فطين سعيد طليق المطربة بوسي

بعد إمام عاشور.. الأهلي يعلن عن صفقة جديدة لـ 4 مواسم

بداية من اليوم.. حل عاجل لـ أزمة انقطاع الكهرباء

كهربا ودونجا وباهر المحمدي| ميدو يكشف سبب تعدي الشحات على نجم بيراميدز

«الحق اتجوز فورا»|أسعار الذهب تتراجع مجددا وعيار 21 يفقد 550 جنيها

ميدو يكشف سر تدخل سالم الشامسي في أزمة اعتداء الشحات على الشيبي

موضوعات متعلقة

تطور جديد في زابوريجيا.. وتأكيد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية

القبة الحرارية.. موجة حر قاتلة تجتاح أمريكا والقادم أسوأ|صور

ارتفاع أسعار القمح اليوم.. والسبب هجمات المسيرات

إصابة صحفي أمريكي في هجوم بمسيرة روسية بالقرب من باخموت

وزير الدفاع الأوكراني يزعم: روسيا في بداية "لحظة انتقالية"

بعد تراجع الرابطة المقدسة .. هل تعيش أمريكا وإسرائيل حالة فطام سياسية؟

مفاجأة.. سفير أمريكي سابق يطالب بقطع المعونات عن إسرائيل

جريمة تفزع العراق.. امرأة تعذب ابن زوجها حتى الموت

ترشيحاتنا

تصل إلى 45 .. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم 25-7-2023 ..فيديو

"التصحيح خلص"| مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 الأسبوع المقبل

أهل زوجها سحلوها فى الشارع.. الاعتداء على سيدة بالضرب بالبحيرة

أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الثلاثاء

الأهلي يدرس رحيل هذا اللاعب في الصيف .. تفاصيل

رغم حرارة الصيف.. رياح وأتربة وغيوم وأمطار تضرب السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعلى درجة حرارة متوقعة| تحذيرات الأرصاد تكشف لهيب الساعات المقبلة

رسائل الواتساب.. اللحظات الأخيرة في حياة طليق المطربة بوسي

حرمته من رؤية ابنه.. هل رحل طليق المطربة بوسي حزنا لفقدان نجله؟

قصور الثقافة تحتفل بذكرى ثورة يوليو مع أبناء الإسكان البديل بالسيدة زينب.. صور

فيديو

قالها بحبك مرتين بحياته.. قصة زواج فاروق الفيشاوي وسمية الألفي بشيكولاتة ووردة ولبان

فوقت قبل فوات الاوان .. فنان يكشف علاقة جماعات إسلامية باجباره على الاعتزال

فك العمل ابوس رجلك.. فيفي عبده تستغيث وهذه عقوبة الجدل والشعوذة/ فيديو جراف

في ذكراها.. شاهد أول ظهور لـ فوزية عبد العليم على الشاشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ