مستشار الرئيس للشئون الصحية يوضح تفاصيل وحدة اليقظة الدوائية

قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن وحدة اليقظة الدوائية تمثل فكرة التنبؤ باحتمالية وجود مشاكل أو آثار جانبية للأدوية.



وأضاف محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج الخير يا مصر، المذاع على قناة الأولى، أن الأدوية يمكن أن يكون لها آثار جانبية محتملة، وفي بعض الأحيان يرصد بعض الآثار الجانبية غير موصوفة أو معروفة لدواء ما، وعليه بيتم إبلاغ الجهات المسؤولة، لأخذ الإجراءات مع تلك الأدوية.



وأكمل: في حالة رصد أي آثار جانبية غير معروفة لدواء ما، يجب أن يقوم بإبلاغ الجهات المتخصصة بهذا الأمر، متابعا: تلك الوحدة تعد جديدة داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.



وأوضح أن تلك الوحدة والإجراءات الخاصة بها تستهدف حماية الأفراد والاستفادة القصوى من الأدوية المتاحة ، والحد قدر المستطاع من وجود آثار جانبية للأدوية.