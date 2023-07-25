خلق صورة ذهنية جديدة.. أحمد عامر يكشف أهمية التطور التكنولوجي لمنظومة القضاء

أكد الكاتب الصحفي أحمد عامر، مدير تحرير جريدة الأهرام، أن هناك مجموعة من المحاور الهامة لا بد من إتباعها لانجاز مصالح المواطنين خاصة في منظومة القضاء، مؤكدا أن مجلس النواب أقر حزمة من التشريعات بكافة المجالات.

وقال أحمد عامر، خلال لقاء له لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية “دي أم سي”، أن هناك تطور تكنولوجي وفني، خاصة في الربط بين الهيئات القضائية والمحاكم، لخلق صورة ذهنية جديدة عن منظومة القضاء المصري.

وتابع أن الرئيس أكد أنه لا بد من الفصل في القضية في نفس العام التي اقيمت فيها، خاصة أن هناك قضايا مستمرة على مدار سنوات طويلة ولم يتم البت فيها حتى الأن.

وأشار أحمد عامر إلى أن المواطن المصري أكتر شخص سسيشعر بالتطوير الذي تم في المنظومة القضائية، لأنه هو المتعامل الأول مع المحاكم.

خدمة المواطن والمجتمع

وأستكمل مدير حرير جريدة الأهرام، أن الرئيس أكد على ضرورة الإستفادة من الذكاء الإصطناعي في المحاكم لخدمة المواطن والمجتمع.

