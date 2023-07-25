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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 172 ألف 540 طن من القمح لمخازن الغربية بنسبة 99 %

الغربية تقارب على تحقيق المستهدف من القمح

توريد القمح في الغربية
توريد القمح في الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن توريد 99 % من المستهدف توريده من القمح المحلي لمخازن وصوامع المحافظة، حيث تم اليوم استلام 2.5 طن من القمح المحلي موزعة ما بين 900 كجم من البنك الزراعي 1.6 طن من شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، ليصل بذلك إجمالي ما تم توريده إلى 172 ألف 540 طن من القمح المحلي بإجمالي نسبة 99% من المستهدف.

 

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ووجه رحمي باستمرار تقديم الدعم لكافة المزارعين لاستلام محصول القمح داخل الجمعيات الزراعية ومواقع التخزين المنتشرة داخل مراكز المحافظة الثمانية، والبالغ عددها 22 موقع تخزين، وذلك حتى نهاية موسم التوريد.

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وفي سياق متصل وجه المحافظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين باستمرار حملات الرقابة والتفتيش على كافة الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون.

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