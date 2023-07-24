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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"طلاب جامعة طنطا" يحصد المركز الأول كأفضل بحث في مجال الهندسة الميكانيكية

طلاب كلية الهندسة
طلاب كلية الهندسة جامعة طنطا

حصد فريق من طلاب كلية الهندسة بجامعة طنطا من قسم هندسة الميكاترونيات بكلية الهندسة جامعة طنطا المركز الأول كأفضل بحث في مجال الهندسة الميكانيكية، بعنوان تصنيع روبوت لسحب عينات الدم "أوتوماتيكيا" بواسطة الكاميرات ومعالجة الصور، وذلك خلال المؤتمر الدولي السابع للبحث العلمي " مرحلة التعليم الجامعي “IUGRC-7” الذى نظمته الكلية الفنية العسكرية.

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رئيس جامعة طنطا يهنئ السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد

هنأ الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الفريق الطلابي الفائز بالمركز الأول، مؤكداً حرص الجامعة الدائم على تشجيع طلابها ودعم مشاركتهم في المؤتمرات العلمية لتحقيق مراكز متقدمة، وتشجيع الابتكار والتطوير تماشياً مع خطة الدولة ودعماً لرؤية مصر 2030 م.

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أوضح الدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة جامعة طنطا أن فريق الطلاب الفائز يضم أحمد مصلحى، وأيمن الفقى، وإسراء نجم، وباسنت أبو الخير، وجلال العباسى، و حبيبة شتا، وعبدالله راجح، و مارينا رزق، ومحمد الشباسى، ومصطفى الديب، وهند هلا، وتحت اشراف الدكتور على ممدوح محمد سعد، موضحًا أن الكلية شاركت ببحثين، جاءت فكرة المشروع الأول ، تصنيع روبوت قادر على سحب عينات الدم من المريض "أوتوماتيكيا" اعتمادا على الكاميرات ومعالجة الصور وذلك في حالات الإصابة ببعض الامراض مثل كورونا، أما المشروع الثاني كانت فكرته "تصنيع روبوت يستخدم في اللحام تحت الماء".

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