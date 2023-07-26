السجن المُشدد وغرامة 50 ألف جنيه|«جنايات سوهاج» تسدل الستار بقضية «مُعلمة الكيف»

حكمت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار جمال الشريف، أمس الثلاثاء، بالسجن المُشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، على مُعلمة بمدرسة البطل علي عثمان، في الخمسينيات من العُمر؛ لإتجارها في مخدر الشابو، حيث تم ضبطها دائرة قسم شرطة أول سوهاج، وبحوزتها كمية من مُخدر الشابو تزن 850 جرامًا، مُتخذة من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطها الإجرامي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بتمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، من ضبط المدعوة "ص. ا- 54 عامًا- وتقيم بنجع أبو شجرة"، وبحوزتها كمية من مخدر الشابو تزن 850 جرامًا.

وبمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط، اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد الإتجار، كما حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بإحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي حكمت حكمها المتقدم.