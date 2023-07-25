السكان انكتب لهم عُمر جديد.. انهيار منزل بشكل جزئي في سوهاج

شهدت حارة خضر دائرة مركز شرطة أخميم، حدوث انهيار جزئي بمنزل مكون من طابقين ومُشيد بالطوب اللبن والطين، ومسقوف بالعروق الخشبية على مساحة 65 مترًا، بـ"حارة خضر" ببندر أخميم، دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بحدوث انهيار جزئي بمنزل بحارة خضر دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین أن المنزل ملك المدعو "ثابت م.أ- 52 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية"، يقطنه وأسرته، دون حدوث إصابات، وبسؤال مالك المنزل، قرر بمضمون ما تقدم، مُضيفًا بأنه كان بصحبة أسرته خارج المنزل وقت الانهيار؛ وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.