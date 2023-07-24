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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عامل أسفل عجلات القطار في سوهاج

صدى البلد

لقي عامل مصرعه، إثر تصادم عجلات قطار روسي به، حيث اصطدم به القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مُخصص لعبور المُشاة، دائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفدها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد باصطدام قطار روسي بعامل، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مُخصص لعبور المُشاة.

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وبالإنتقال والفحص، تبين مصرع المدعو "مؤمن أ.خ.أ- 18 سنه- عامل- ويقيم بناحية خارقة دائرة المنشاة"، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال والد المُتوفي المدعو "ابراهيم خ.أ.م- 50 سنه- عامل- ويقيم بذات الناحية"، قرر بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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