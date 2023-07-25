البنك الأهلي: من حق العميل إيداع أي مبلغ بالدولار دون قيود

أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن أكثر من 4 مليارات دولار خارج القطاع المصرفي.



وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن البنك الأهلي أتاح قرضا شخصيا بضمان تحويل معادل قيمة القسط بالعملة الأجنبية من الخارج، متابعا أن الحد الأدنى للقرض 50 ألف جنيه وبحد أقصى 3 ملايين جنيه.



وتابع يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن من ليس له حساب في الأهلي يمكنه التواصل مع أكثر من 650 فرعا لاستيفاء المستندات، مستدركا أن من حق أي عميل إيداع أي مبلغ بالدولار في البنك دون قيود.

البنك الأهلي



وأشار يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إلى أن من حق أي عميل إيداع أي مبلغ بالدولار في البنك دون قيود حتى لو مليون دولار.

