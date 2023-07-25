عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البنك الأهلي: من حق العميل إيداع أي مبلغ بالدولار دون قيود

أموال
أموال

أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن أكثر من 4 مليارات دولار خارج القطاع المصرفي.

txt

كيف تحصل على شهادات البنك الأهلي ومصر الدولارية؟ 


وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن البنك الأهلي أتاح قرضا شخصيا بضمان تحويل معادل قيمة القسط بالعملة الأجنبية من الخارج، متابعا أن الحد الأدنى للقرض 50 ألف جنيه وبحد أقصى 3 ملايين جنيه. 


وتابع يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن من ليس له حساب في الأهلي يمكنه التواصل مع أكثر من 650 فرعا لاستيفاء المستندات، مستدركا أن من حق أي عميل إيداع أي مبلغ بالدولار في البنك دون قيود.

 

البنك الأهلي


وأشار يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إلى أن من حق أي عميل إيداع أي مبلغ بالدولار في البنك دون قيود حتى لو مليون دولار.
 

البنك الاهلي القطاع المصرفي أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى العملة الأجنبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من الأهلي ضد حسين الشحات وطلب خاص لاتحاد الكرة

حركة تنقلات الداخلية.. أبوعمرة للأمن العام ومفيد للتفتيش وحسين للشئون الإدارية

قرار عاجل من الزمالك بشأن احتراف زيزو

أول رد فعل من علي معلول بعد أنباء رحيله عن الأهلي

مات مقهورا بسببها| قصة الوفاة المفاجئة لطليق المطربة بوسي.. وتصريحات نارية لشقيقته

الغشاشين سقطوا .. خبر عاجل بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

علبة السجائر بـ75 جنيها.. هل يتعمد التجار إحداث أزمة داخل الأسواق؟|مسؤول يرد

معلول يقترب من الرحيل عن الأهلي.. والبديل مفاجأة

موضوعات متعلقة

البنك الأهلي يصدر شهادتي إدخار جديدتين بالدولار

ترشيحاتنا

أول رد من النواب على رسوب جميع الطلاب الغشاشين

ميزة لروسيا.. قائد كبير في الجيش الأوكراني يكشف مفاجآت صادمة عن الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثامين ثلاثة شبان فلسطينيين

ننشر حركة تنقلات الشرطة 2023 | تفاصيل

بوتين حذركم.. ضابط مخابرات أمريكي يدق ناقوس الخطر بسبب قرار فنلندا

مصطفى مدبولي يلتقي رئيس شركة "إندوراما" العالمية لمناقشة خططها في السوق المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان روبي الأخضر في كليب يا ليالي

على البحر.. ميريام فارس تستعرض رشاقتها وتمارس اليوجا

بأكثر من طريقة مختلفة.. علاج حمو النيل في المنزل

شاب صيني يتعرض لتمزق في الرئة بحفل فرقته المفضلة.. اعرف الحكاية

فيديو

رحيل علي معلول.. عدة أندية في انتظاره

قرأ أذكار الصباح والمساء ثم خلص على والدته | تفاصيل غريبة

خناقة على شاب.. خلصت على صاحبتها ورمتها في الترعة| تفاصيل صادمة

صفقة جديدة.. ما سر الرجل المقنع في لقاء الأهلي وبيراميدز |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الحقيقة والعدالة

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ