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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سياسي: أمريكا صنعت التيارات الإرهابية مثل القاعدة وداعش لتغزو الدول

المحلل السياسي محمد
المحلل السياسي محمد منير

قال المحلل السياسي محمد منير، إن  ظاهرة الاسلاموفوبيا هي ليست مستحدثة، ولكن هي ظاهرة بدأت مع بداية الدين الإسلامي، ومع بداية انتشار الإسلام بدأ الغرب يراه تهديدا للحضارة الغربية ولسيطرة الكنيسة في العصور الوسطى من وجهة نظرهم.

 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الصراع بدأ يتحول من صراع ديني إلى صراع  حضارات، ويمكن القول إن الإسلاموفوبيا في مرحلة قبل 11 سبتمبر تختلف عن بعد 11 سبتمبر.

 

وأضاف أن 11 سبتمبر تم استخدامها كذريعة للترويج لكراهية المسلمين، وبدأت امريكا تطور الفكرة بصناعة القاعدة وصناعة داعش وصناعة كل الجماعات المتطرفة الإرهابية اللي بدأت تغزي فكرة الإسلاموفوبيا في أوروبا، لتتخذها ذريعة لغزو بعض الدول.

 

الإسلاموفوبيا

 

ولفت إلى أنه مع ارتفاع عدد المسلمين في بريطانيا خلال العشر سنوات الأخيرة، بدأ يتصاعد لديها الإسلاموفوبيا، نحن نتحدث عن أكثر من مليون و200 ألف مسلم، هذه الزيادة في عدد المسلمين سواء كانت عن طريق المهاجرين أو عن طريق من تحولوا إلى الدين الإسلامي، استغلها اليمين المتطرف لتصعيد الإسلاموفوبيا.
 

‏الإسلاموفوبيا المحلل السياسي محمد منير إيمان الحويزي الدين الإسلامي الإسلام الجماعات المتطرفة

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