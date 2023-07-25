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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الإصلاح والنهضة: العدالة الناجزة أحد أهم سمات الدول القوية

هشام عبد العزيز رئيس
هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة

أشاد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية ويحرص عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تسريع عملية التقاضي التي تشهدها المحاكم المختلفة خلال الآونة الأخيرة.

أشار عبد العزيز إلى أن العدالة الناجزة هي دائما من أولى الأمور التي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تكريسها وهي أحد أهم سمات الدول القوية وعلامة بارزة ومميزة للجمهورية الجديدة.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أهمية التعامل السريع والحاسم مع قضايا الحبس الاحتياطي وسرعة إتمام إجراءات العفو والأفراج عن كل من يشملهم العفو.

وأشار إلى أهمية إعادة النظر وبسرعة في تعديلات التشريع الخاص بقانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأحكام الحبس الاحتياطي لما له من أثر إيجابي في فتح المجال العام وتوسيع دائرة المشاركة السياسية والمجتمعية في قضايا الوطن.

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