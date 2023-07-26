اليوم.. انطلاق احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي الـ71

تنطلق اليوم الأربعاء احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي الـ 71، حيث تبدأ أولى فعاليات الاحتفال على طول الكورنيش بدءًا من المنتزه وحتى رأس التين، ويتخللها مواكب زهور والعديد من الاستعراضات والأنشطة الاحتفالية والترفيهية المتنوعة لأهالي الإسكندرية وضيوفها.

تحتفل الإسكندرية في 26 يوليو من كل عام بعيدها القومي وهو اليوم الذي ارتبط بمناسبة خروج الملك فاروق الأول من مصر في أعقاب ثورة 23 يوليو المجيدة، حيث خرج الملك من الإسكندرية من ميناء رأس التين مستقلاً اليخت الملكي المحروسة ومتجهًا إلى إيطاليا في يوم 26 يوليو 1952 م.

