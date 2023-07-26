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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. انطلاق احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي الـ71

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنطلق اليوم الأربعاء احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي الـ 71، حيث تبدأ أولى فعاليات الاحتفال على طول الكورنيش بدءًا من المنتزه وحتى رأس التين، ويتخللها مواكب زهور والعديد من الاستعراضات والأنشطة الاحتفالية والترفيهية المتنوعة لأهالي الإسكندرية وضيوفها.

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تحتفل الإسكندرية في 26 يوليو من كل عام بعيدها القومي وهو اليوم الذي ارتبط بمناسبة خروج الملك فاروق الأول من مصر في أعقاب ثورة 23 يوليو المجيدة، حيث خرج الملك من الإسكندرية من ميناء رأس التين مستقلاً اليخت الملكي المحروسة ومتجهًا إلى إيطاليا في يوم 26 يوليو 1952 م.
 

 

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