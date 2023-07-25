محافظ الإسكندرية: نتصدي للتعديات علي أملاك الدولة بقوة

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل قوة وحزم لكافة التعديات على أراضي الدولة، وإزالة أي مخالفات لأعمال البناء المخالف في المهد، مضيفا بأنه تم تكليف المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة.

وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الثالثة من إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ضمن الموجة 21 مستمرة بشكل يومي، وقد تم تنفيذ 24 قرار لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة خلال الأيام الماضية حيث تم إزالة الأكشاك المخالفة من الأراضي التابعة لهيئة الطرق والكباري بنطاق حي العامرية وهيئة السكة الحديد بنطاق حي وسط .

وشن حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة/ رباب مدني حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف؛ حيث تم إزالة أعمال بناء مخالف بأحد الأراضي في عزبة كرملة وكذا إزالة أسوار بطول 50م بعزبة البرنس، فضلا عن إزالة أسوار بطول 20م بعزبة حوض 12 بالإضافة إلى فك شدة خشبية وإزالة حوائط والتحفظ على كمية من الأخشاب بأحد العقارات بشارع اسكوت العمومي.

وقام حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول بإيقاف أعمال بناء بالدور الأول علوي بأحد عقارات عزبة ال 500 وتم التحفظ علي ونش وكذا رصد صب أعمدة بالدور الثاني العلوي بالعقار الكائن أمام مسجد زقزوق محسن 2 والتحفظ علي كمية من الأخشاب.

وتمكن حي وسط برئاسة عزة سعد من إزالة سور من الطوب الأحمر بشارع الإسكندراني وكذا إزالة أعمال مخالفة داخل محل بشارع بوالينو منطقة محرم بك؛ فضلا عن إزالة أعمال بناء مخالف بقرية أبيس 8تتمثل في سور من الطوب الأبيض علي مساحة 250م والتحفظ على خلاطة ورصد أعمال بناء مخالف بشارع البرنس إبراهيم بمنطقة الحضرة القبلية وتم إزالة المخالفة بالكامل.

وشن حي العامرية أول برئاسة السيد موسي حملة مكبرة لإيقاف أعمال بناء مخالف بقرية العلا الشرقية والغربية بالنهضة وتم التحفظ على كمية من الأخشاب والأسمنت وحديد التسليح.

وواصل حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع حملاته حيث تم إزالة أعمال بناء مخالف في المهد بأرض الجمارك والتحفظ على كمية من الأسمنت وحديد التسليح.

وقام حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفه بإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بالدور الحادي والعشرون بالعقار الكائن 27 وكالة الليمون وإزالة جميع المخالفات بالكامل.