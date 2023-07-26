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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنس أسامة: مصر تمتلك حظوظا كبيرة للتأهل للأولمبياد.. وطومسون أفضل محترف

صدى البلد

اعتذر أنس أسامة، لاعب السلة بنادي الاتحاد السكندري، للجماهير بعد خسارة الدوري الموسم الماضي مشيرًا إلى أنه ملتزم بعقده وسعيد مع الفريق.

وقال أنس أسامة في تصريحات عبر برنامج ملاعب الأبطال الذي تقدمه الإعلامية أميرة جمال عبر شاشة أون تايم سبورتس: “المنافسة خلال الموسم المقبل ستكون بين الأهلي والاتحاد بنسبة كبيرة، وقررت الانضمام للدوري الليبي للاستعداد لكأس العالم بشكل أفضل”.

وتابع: “المنافسة في الدوري الليبي قوية للغاية وفوجئت بالمستوى العالي، التفاهم بيني وبين المدير الفني أشرف توفيق ساهم بظهوري بشكل جيد بالدوري الليبي، والجهاز الفني للمنتخب فضل منحي راحة بعد عودتي من ليبيا بجانب عدم إنهاء أوراق سفري”.

وواصل: “مجموعة مصر في كأس العالم صعبة ومهمتنا ليست سهلة، ومصر تمتلك حظوظ كبيرة للتأهل للأولمبياد من كأس العالم المقبلة، وبالتأكيد تمثيل منتخب مصر شرف كبير لي وأتمنى اللعب في الأولمبياد”.

واوضح: "مصر تحتاج للتخطيط على المستوى البعيد للعودة بكرة السلة المصرية للعالمي، ومايكل طومسون هو أكثر محترف أثر بشكل إيجابي على فريقه خلال الموسم الأخير

واختتم: “عامل السن كان سبب اختلاف مستوى والتر هودج مع الأهلي مقارنة بالزمالك”.

أنس أسامة الاتحاد السكندري ملاعب الأبطال كأس العالم الدوري الليبي

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