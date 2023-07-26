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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة ناعية شوقي حجاب: شاعر ملهم وصاحب تجربة متفردة

شوقي حجاب
شوقي حجاب

نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الشاعر الكبير شوقي حجاب، الذي وافته المنية، صباح اليوم، الأربعاء، عن عمر ناهز 77 عامًا.

وقالت وزيرة الثقافة: “فقدنا اليوم شاعرًا ملهما وكاتبًا متخصصًا  وصاحب تجربة متفردة في مجال أدب الطفل تضمنت القصة والأغنية والمسرح وابتكار الشخصيات، وهو أحد رموز الإبداع والذي رحل تاركًا تاريخًا من الشعر الغنائي، الذي خلد اسمه بين أبناء جيله من شعراء زمن الفن الجميل، واستطاع بفنه حفظ جزء مهم من الفلكلور الشعبي”.

ولد شوقي حجاب في المطرية - دقهلية عام 1946، تعلم الشعر على يد والده الأزهري الذي كان عاشقًا للقراءة، واهتم بالتراث والقصص الشعبية لاهتمام والدته بهما، حيث كانت تملك خيالاً خصباً وتراثاً من الأمثلة الشعبية والحواديت والحكايات.

حصل حجاب على جائزة الدولة التقديرية في الآداب 2021، وعام 2019 ضمن مشروع لإصدار عدد من أعماله الشعرية، أصدر الشاعر حجاب ديوانين ضمن "مسدسات شوقي حجاب" بدورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، هما "هيلا حب وغرام" و"ناس من زمن تاني"، وصدرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وكتب العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية الخاصة بالطفل والتي لاقت رواجًا كبيرًا.

الدكتورة نيفين الكيلاني الشاعر الكبير شوقي حجاب وزيرة الثقافة مجال أدب الطفل أحد رموز الإبداع

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