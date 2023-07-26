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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للإقرار بالذنب في تهم فساد.. هانتر بايدن يصل إلى محكمة ديلاوير

هانتر بايدن
هانتر بايدن

وصل هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى محكمة ديلاوير اليوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يقر بالذنب في تهمتي جنح تتعلق بتهم فساد.

وحسب وسائل إعلام أمريكية، يمثل هانتر بايدن اليوم الأربعاء، أمام محكمة فيدرالية في ويلمنجتون بولاية ديلاوير لإبرام اتفاق مع القضاء يجنبه المحاكمة، حيث من المقرر أن يقر بالذنب في التهرب الضريبي.

ووفقًا لقناة “الحرة”، كان هانتر بايدن (53 عاما) أقر في يونيو بأنه ارتكب حين كان مدمنًا على المخدرات جريمتي التهرب الضريبي وحيازة سلاح ناري.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إنه المتوقع على نطاق واسع أن توافق القاضية، ماريلين نوريكا، على صفقة الإقرار بالذنب، لكنها ستطرح الكثير من الأسئلة بشأنها.

وسيكون هذا أول ظهور علني لنجل بايدن في قاعة المحكمة الجنائية بولاية ديلاوير.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، سافر هانتر بايدن إلى جلسة المحكمة الجنائية في طائرة خاصة تخص محاميه كيفين موريس، وفقًا لمصدر وسجلات الرحلة.

وأظهرت بيانات الرحلة أن طائرة داسو فالكون 50 التابعة لكيفين موريس، محامي هانتر والمتبرع المالي، قد طارت من مطار لوس أنجلوس إلى فيلادلفيا اليوم، وهبطت حوالي الساعة 7.15 مساءً بالتوقيت المحلي، حيث كان هانتر ومحاميه على متنها.

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