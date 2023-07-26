لو عندك اطفال .. كيف تحمى نفسك وأولادك من البعوض

يعد البعوض من أكثر المشكلات الشائعة خلال فصل الصيف وتسبب التهابات وحساسية في بعض الأحيان خاصة الأطفال فكيف يمكن الوقاية منها

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك نعرض لكم كيفية منع لدغات البعوض من الحكة؟



لا تحك لدغات البعوض وأنت تخاطر بتكسير جلدك وتعريض نفسك للعدوى وإذا كسرت جلدك بالخطأ ، حافظ على نظافة المنطقة بغسلها بالماء والصابون وتغطية لدغات البعوض بضمادة وتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كان لديك لدغة البعوض المصابة.

تستمر لدغات البعوض بضعة أيام فقط ومع ذلك هناك العديد من المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية أو العلاجات المنزلية التي يمكن أن تمنع لدغات البعوض من الحكة.

في حين أن العلاجات المنزلية آمنة لمعظم الناس ، فمن الجيد مراجعة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل تجربة بعض الخيارات التالية للتخلص من لدغات البعوض وقد تكون معرضًا لخطر الإصابة برد فعل تحسسي على جلدك.

مضادات الهيستامين : تعتبر مضادات الهيستامين علاجًا شائعًا للدغة البعوض والهستامين مادة كيميائية يفرزها جهاز المناعة و يفرز جسمك الهيستامين بعد أن يواجه مسببات الحساسية و الهستامين هو ما يجعل لدغات البعوض حكة.

يمكنك تناول مضادات الهيستامين كحبوب أو يمكنك وضعها مباشرة على لدغة البعوض ككريم أو مرهم.

الهيدروكورتيزون : الهيدروكورتيزون هو كورتيكوستيرويد مع مسكن للآلام المخدر و يخفف الحكة والتورم ويمكنك وضعه مباشرة على لدغة البعوض ككريم أو مرهم.

الجليد : يمكن للثلج أن يبطئ كمية الدم المتدفقة إلى المنطقة يقلل من الالتهاب والألم والتورم والحكة و ضع كيس ثلج مغطى بمنشفة خفيفة على المنطقة لمدة 10 دقائق على الأقل لتخفيف لدغة البعوض.

الصبار : الصبار نبات عصاري و يحتوي الجل الموجود في أوراقه على حمض الساليسيليك الذي يخفف الحكة والألم ويمكنك وضع هلام الصبار مباشرة على لدغة البعوض.

شاي البابونج : يحتوي شاي البابونج على أزهار البابونج المجففة و تحتوي أزهار البابونج المجففة على التربينويدات والفلافونويد ، وهي مواد كيميائية طبيعية لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للهستامين وأضف كيس شاي البابونج إلى الماء و اترك كيس الشاي منقوعًا لمدة 20 دقيقة على الأقل حتى يصبح لون الماء غنيًا باللون البني الذهبي.

أخرج كيس الشاي من الماء واعصره للتخلص من الماء الزائد وضع كيس الشاي على لدغات البعوض لمدة 10 دقائق على الأقل ، ثم امسح اللدغات بمنشفة نظيفة.

ضع كيس الشاي المبلل في وعاء في الثلاجة حتى يمكنك إعادة استخدامه على قضماتك طوال اليوم.

العسل : للعسل العديد من الخصائص التي تخفف الحكة والألم. يحتوي العسل على إنزيم يسمى الكاتلاز ، والذي يوفر الراحة للالتهابات الطفيفة وضع كمية كافية من العسل غير المعالج لتغطية لدغات البعوض، لتجنب حدوث فوضى لزجة عن طريق الخطأ ، يمكنك أيضًا وضع ضمادة فوق اللدغات المغطاة بالعسل.

دقيق الشوفان : يحتوي دقيق الشوفان على الجلوتين ، والذي يمكن أن يهدئ من لدغات البعوض و أفضل طريقة لاستخدام دقيق الشوفان لعلاج لدغات البعوض هي طحنه إلى مسحوق ناعم (دقيق الشوفان الغروي) في الخلاط أو معالج الطعام. اخلطي مسحوق الشوفان بالماء الدافئ حتى يصبح عجينة سميكة ولزجة. ضع ما يكفي من معجون الشوفان لتغطية لدغات البعوض تمامًاو بعد 10 دقائق على الأقل ، امسح العجينة بمنشفة نظيفة