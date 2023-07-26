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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سجلت بنتي بصعوبة وكان ممكن تسقط قيد.. طبيبة تروي معناتها مع زوجها

أمل”، طبيبة، والتي
أمل”، طبيبة، والتي استغاثت بعد زواج زوجها عليها 3 طبيبات

أكدت “أمل”، طبيبة، والتي استغاثت بعد زواج زوجها عليها 3 طبيبات من محافظات مختلفة، إنه 
أنا “سجلت بنتي بصعوبة جدا وكان ممكن تسقط قيد، ، ولما عملت قيد عائلي أكتشفت أن زوجي تزوج من أخرى ببداية عام 2022 بنفس الطريقة التي تزوجني بيها”.

 

وأضافت “أمل”، خلال لقائها ببرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أنه لما واجهت زوجي بزواجه من أخرى وعن سبب هذا الزواج، قالي اعترضي على شرع الله وربنا بيشرع الزواج من 4".

 

وتابعت لما سلكت طريق القواضي، اكتشفت أن زوجته الأولى قام بعمل مثل ما قام به معي، وتركها معلقة ولم يقم بتطليقها.


وأشارت أمل إلى أنه "أقول لزوجي حسبي الله ونعم الوكيل في ما قام به زوجي وانا هاخد اجر صبري وابتلاء الله ليا من هذا الشخص وبنتي هتفتخر بيا أنه حاولت أجيبلها حقوقها بكافة الطرق"

 

يا رب استغل مرضي وشللي

وأستكملت قائلة “أبويا  لما بيصلى الفجر بيدعي على زوجي بعد اللي عمله فيا وبيقول يا رب استغل مرضي وشللي”.

 

زواج زوج الزواج نهال طايل القواضي

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