عمرو الديب: لا يمكن لروسيا تقوية علاقاتها مع الدول العربية والأفريقية بدون مصر

‏قال الدكتور عمرو الديب مدير شؤون الشرق الأوسط في الأكاديمية الروسية، ‏أنه قد تم اختيار موعد القمة الإفريقية الروسية في عام 2019 وذلك كان في فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ‏وموعد ‏الاختيار لم يكن عبثا وتم الاختيار بعناية كبيرة.



‏وتابع خلال لقاء له في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية بسمة وهبة"، عبر شاشة "المحور"، ان في عام 2013 مصر فتحت أبواب الشرق الأوسط أمام الاتحاد الروسي، وما قبل عام 2013 كانت العلاقات العربية بـ روسيا متوقفة عند ارث العلاقات السوفيتية العربية وكانت بعض الدول تكن العداء للدولة الروسية.

ونوه أن بعد عام 2013 ‏بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي حينها عندما كان وزير للدفاع بعد ثورة 30 يونيو بحوالي ثلاثة اشهر العلاقات الروسية المصرية فتحت أبواب جديدة على مستوى العلاقات الثنائية وعلى مستوى العلاقات الروسية العربية.

مصر لها دور مهم

وأضاف أن لذلك حدث تطور كبير في العلاقات الإماراتية الروسية ومن ثم العلاقات السعودية الروسية، وزيارة أول ملك سعودي في التاريخ إلى موسكو و زيارة ولي العهد السعودي مرات عديدة إلى موسكو والعكس، مؤكدا أن مصر كان لها دور مهم جدا في إعادة العلاقات العربية الروسية ولا يمكن لروسيا تقوية علاقاتها مع الدول العربية والأفريقية بدون مصر.