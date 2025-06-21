منظومة تسويق جديدة.. مصر فى طريقها لاستعادة بريق القطن عالميًا | فيديو

بدأ القطن المصري يستعيد مكانته عالميًا بعد سنوات عديدة من الإهمال ، وذلك من خلال خطة وطنية للنهوض بمحصول القطن بمختلف المحاور سواء على صعيد الزراعة أو التجارة أو الصناعة بما يعيد مكانة الذهب الأبيض بين دول العالم .

التوسع فى زراعة القطن

وفى هذا الصدد ، أكد الدكتور مصطفي عمارة وكيل معهد القطن بوزارة الزراعة ، أن الدولة المصرية تعمل على عودة مكانة القطن المصري عالميًا من خلال عدة خطط للتوسع فى زراعته بهدف إحداث تنمية زراعية مستدامة ومتجددة للقطن المصري ، مع إدخال أساليب حديثة فى إنتاج قطن مستدام يحافظ على البيئة والإنسان والحيوان

وأضاف “عمارة” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، أن المعهد يعمل على استنباط أصناف من القطن عالية الجودة بما يسهم فى تلبية احتياجات الصناعات الوطنية بأجود الخامات وبأسعار مناسبة .

استنباط أنواع جديدة من القطن

وأشار “وكيل معهد القطن” إلى أن من أهم أنواع القطن المستنبطة حديثًا سوف تزرع هذا الموسم وتتميز بالإنتاجية المرتفعة ومنها سوبر جيزة 86 و سوبر جيزة 94 و سوبر جيزة 97 من طبقة الاقطان الطويلة للوجه البحرى، والاصناف أكسترا جيزة 92 و أكسترا جيزة 96 و أكسترا جيزة 93 و أكسترا جيزة 45 من طبقة الاقطان فائقة الطول، وفي الموسم الجاري سيتم التوسع في صنف جيزة 98 من طبقة الاقطان الطويلة للوجه القبلي بشكل تجاري علي نطاق أكبر، هذا بالاضافة للصنف جيزة 95 بالوجه القبلي.

منظومة تداول القطن

وأوضح أن منظومة تداول وتسويق القطن حديثا قضت على التجار والسماسروة وبالتالى ربط أسعار القطن محليًا بالأسعار العالمية مع الالتزام بأسعار ضمان القطن مع المزارعين مما يحقق ربحية أعلى للمزارعين من ناحية ومن ناحية أخرى زيادة الانتاجية ، مع تذليل العقبات بين التاجر والمزارع .

تناغم بين جهات الدولة

وأشار إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا للاهتمام والنهوض بمحصول القطن باعتباره أهم المحاصيل كما بدأت مصر فى إنتاج أقطان نظيفة غير ملوثة وتلك الأنواع مطلوبة عالميا ، موضحا أن هناك تناغم بين الزراعة والتجارة والصناعة للنهوض بمحصول القطن .

الصادرات الزراعية

ولفت إلى أن التوسع فى زراعة القطن له مردود إيجابي كبير لتشغيل المغازل والمحالج بما يضمن مساهمة الدولة المصرية بالوصول بالصادرات إلى مستويات عالية .