قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: العدوان الإسرائيلي على إيران تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي
مدينة إيميت ..اكتشاف أثري جديد بتل الفرعون في الشرقية
تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنازل المحيطة بالعقارين المنهارين بحدائق القبة
رئيس الوزراء: مع بداية يوليو سيكون لدينا ثلاث سفن تغييز تضخ الغاز في الشبكة القومية
اكتشاف فلكي مذهل.. كواكب جديدة فى مرحلة التكوين
متحدث الاحتلال: قتلنا قادة كبار بطهران.. والتايمز: الإسرائيليون يحثون أمريكا على ضرب إيران
بالتعاون مع الشباب والرياضة.. أكاديمية الشرطة تستقبل الملتقى الثانى للمواطنة الرقمية| صور
منظومة تسويق جديدة.. مصر فى طريقها لاستعادة بريق القطن عالميًا | فيديو
وزير العمل يسلم شهادات لأوائل دورات التدريب المهني بكفر الشيخ.. صور
مدبولي: ملتزمون بحقوق الشركاء الأجانب.. وإنتاج جديد مرتقب من حقول شل
تحويل الأموال بالخطأ عبر إنستاباي.. خطوات استرداد المبلغ والإجراءات القانونية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منظومة تسويق جديدة.. مصر فى طريقها لاستعادة بريق القطن عالميًا | فيديو

القطن
القطن
شيماء مجدي

بدأ القطن المصري يستعيد مكانته عالميًا بعد سنوات عديدة من الإهمال ، وذلك من خلال خطة وطنية للنهوض بمحصول القطن بمختلف المحاور سواء على صعيد الزراعة أو التجارة أو الصناعة بما يعيد مكانة الذهب الأبيض بين دول العالم .

التوسع فى زراعة القطن

وفى هذا الصدد ، أكد الدكتور مصطفي عمارة وكيل معهد القطن بوزارة الزراعة ، أن الدولة المصرية تعمل على عودة مكانة القطن المصري عالميًا من خلال عدة خطط للتوسع فى زراعته بهدف إحداث تنمية زراعية مستدامة ومتجددة للقطن المصري ، مع إدخال أساليب حديثة فى إنتاج قطن مستدام يحافظ على البيئة والإنسان والحيوان

وأضاف “عمارة” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، أن المعهد يعمل على استنباط أصناف من القطن عالية الجودة بما يسهم فى تلبية احتياجات الصناعات الوطنية بأجود الخامات وبأسعار مناسبة .

استنباط أنواع جديدة من القطن 

 

وأشار “وكيل معهد القطن” إلى أن من أهم أنواع القطن المستنبطة حديثًا  سوف تزرع هذا الموسم وتتميز بالإنتاجية المرتفعة ومنها سوبر جيزة 86 و سوبر جيزة 94  و سوبر جيزة 97 من طبقة الاقطان الطويلة للوجه البحرى، والاصناف أكسترا جيزة 92 و أكسترا جيزة 96 و أكسترا جيزة 93 و أكسترا جيزة 45 من طبقة الاقطان فائقة الطول، وفي الموسم الجاري سيتم التوسع في صنف جيزة 98 من طبقة الاقطان الطويلة للوجه القبلي بشكل تجاري علي نطاق أكبر، هذا بالاضافة للصنف جيزة 95 بالوجه القبلي.

منظومة تداول القطن 

 

وأوضح أن منظومة تداول  وتسويق القطن حديثا قضت على التجار والسماسروة وبالتالى ربط أسعار القطن محليًا بالأسعار العالمية مع الالتزام بأسعار ضمان القطن مع المزارعين مما يحقق ربحية أعلى للمزارعين من ناحية ومن ناحية أخرى زيادة الانتاجية ، مع تذليل العقبات بين التاجر والمزارع .

تناغم بين جهات الدولة 

 

وأشار إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا للاهتمام والنهوض بمحصول القطن باعتباره أهم المحاصيل كما بدأت مصر فى إنتاج أقطان نظيفة غير ملوثة وتلك الأنواع مطلوبة عالميا ، موضحا أن هناك تناغم بين الزراعة والتجارة والصناعة للنهوض بمحصول القطن .

الصادرات الزراعية 

 

ولفت إلى أن التوسع فى زراعة القطن له مردود إيجابي كبير لتشغيل المغازل والمحالج بما يضمن مساهمة الدولة المصرية بالوصول بالصادرات إلى مستويات عالية .

القطن زراعة القطن الزراعة الذهب الابيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب

قرار عاجل من إدارة الأهلي حول الإسباني ريبيرو بعد الخسارة من بالميراس فى مونديال الأندية

شجون الهاجري

نشأت لقيطة وظهرت بفيديو صادم.. معلومات عن شجون الهاجري بعد ضبطها بمخدرات

الذهب

جنون الذهب.. مفاجأة في سعر عيار 21 اليوم السبت

صورة أرشيفية

عايش لوحده وعمره 75 عاما.. مقتل طبيب شهير داخل منزله بطنطا .. والتحفظ على الخادمة

ترامب

ترامب عن سد النهضة: شُيد بتمويل غبي من أمريكا وقلل من تدفق نهر النيل

أسعار الدواجن

نزلت 12 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نسمح بالإخلال بنظام امتحانات الثانوية العامة وسنعاقب المخالفين بالقانون

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي يثير غضب جماهير الأهلي بتعليق ساخر .. ماذا قال ؟

ترشيحاتنا

زكاة الذهب

هل تزكى المرأة عن ذهب الزينة المستعمل؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

الدعاء

دعاء نهاية العام الهجري .. كلمات تغفر ذنوبك وتدخلك الجنة

ختام القافلة الدعوية

قافلة الأوقاف تختتم نشاطها الدعوي بمدينة الشلاتين

بالصور

احذرها.. 6 أعراض تحذيرية تشير إلى سرطان العظام

أعراض خفية تكشف عن سرطان العظام
أعراض خفية تكشف عن سرطان العظام
أعراض خفية تكشف عن سرطان العظام

ورانا إيه.. طفلة تفاجئ نانسي عجرم في حفل بيروت

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

رائحة الفم الكريهة.. 6 طرق فعالة للتمتع بنَفَس منعش طوال اليوم

طرق فعالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة
طرق فعالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة
طرق فعالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة

ماذا سيحدث لجسمك إذا قطعت السكر لمدة أسبوعين؟

ماذا يحدث عند استبعاد السكر والدقيق من النظام الغذائي ولو ليوم واحد؟
ماذا يحدث عند استبعاد السكر والدقيق من النظام الغذائي ولو ليوم واحد؟
ماذا يحدث عند استبعاد السكر والدقيق من النظام الغذائي ولو ليوم واحد؟

فيديو

شيرين رضا

قبل النجومية.. شيرين رضا تكشف كواليس أول إعلان لها

طلعت الأولى

أغلى هدية.. أب يهدي بنته عمرة عشان طلعت الأولى بالغربية

ايمان عبد اللطيف

استعدوا للأسوأ .. سر التحذير من صيف 2025

إيمان عبد اللطيف

مفاجأة بسعر عيار 21| هل ارتفعت أسعار الذهب اليوم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد