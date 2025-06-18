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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أول تجربة للزراعة.. جني القطن المصري في سيناء خلال شهرين

القطن في مزارع طور سيناء
القطن في مزارع طور سيناء
ايمن محمد

زرع القطن المصري في مزارع طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء لأول مرة  كتجربة فريدة من نوعها  أجراها مركز بحوث القطن بوزارة الزراعة بالتعاون مع مديرية الزراعة بجنوب سيناء ومركز بحوث الصحراء. 

رصدت كاميرا موقع موقع " صدي البلد"  الاخباري التجربة التي تبشر بنجاح محصول القطن اذا زرع في اراضي سيناء. 

يسبق نوار القطن المصري الذي زرع في مزارع طور سيناء كافة محافظات الجمهورية بظهور نوار القطن الأصغر الذي مزارع طور سيناء. 

يقول محمود منصور احد المزارع الذي زرع  القطن على مساحة الأرض فدان فى أرضه أن عمر القطن 70 يوما منذ زرع بما يساوي مائة يوم من أراضي الوادي والدلتا مشيرا الي أن الري بنظام التنقيط واضاف إن جني القطن سوف يكون خلال شهرين وتابع منصور ان مركز  مركز بحوث القطن بوزارة الزراعة ومديرية الزراعة بجنوب سيناء تتابع بشكل مستمر تجربة زراعة القطن فى طور سيناء وذلك الإرشادات الزراعية وتوفير الاسمدة. 

وقد لاقت تجربة زراعة القطن في سيناء استحسان من المزارعين بجنوب سيناء وسوف تشجع التجربة المزارعين لزراعة القطن فى مساحات كبيرة من الأراضي بجنوب سيناء. 


 

جنوب سيناء أول مرة زراعة القطن المصري طور سيناء

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