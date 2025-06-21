قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مران الأهلي قبل مواجهة بورتو في كأس العالم للأندية.. صور
وزير الخارجية: العدوان الإسرائيلي على إيران تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي
مدينة إيميت ..اكتشاف أثري جديد بتل الفرعون في الشرقية
تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنازل المحيطة بالعقارين المنهارين بحدائق القبة
رئيس الوزراء: مع بداية يوليو سيكون لدينا ثلاث سفن تغييز تضخ الغاز في الشبكة القومية
اكتشاف فلكي مذهل.. كواكب جديدة فى مرحلة التكوين
متحدث الاحتلال: قتلنا قادة كبار بطهران.. والتايمز: الإسرائيليون يحثون أمريكا على ضرب إيران
بالتعاون مع الشباب والرياضة.. أكاديمية الشرطة تستقبل الملتقى الثانى للمواطنة الرقمية| صور
منظومة تسويق جديدة.. مصر فى طريقها لاستعادة بريق القطن عالميًا | فيديو
وزير العمل يسلم شهادات لأوائل دورات التدريب المهني بكفر الشيخ.. صور
مدبولي: ملتزمون بحقوق الشركاء الأجانب.. وإنتاج جديد مرتقب من حقول شل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

قافلة الأوقاف تختتم نشاطها الدعوي بمدينة الشلاتين

ختام القافلة الدعوية
ختام القافلة الدعوية
عبد الرحمن محمد

واصلت القافلة الدعوية الحدودية المشتركة من الأئمة والواعظات نشاطها الميداني لليوم السادس على التوالي بمدينة الشلاتين، ضمن جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي، وتعزيز التواصل المجتمعي في المناطق الحدودية.

وضمّت القافلة كوكبة متميزة من أئمة وواعظات الوزارة، من بينهم: الشيخ حسام محمود بيومي عبد الكريم، مدير إدارة الخطباء؛ والدكتور محمد عبد العزيز السيد الصفتي، مدير إدارة مجالس الإدارات؛ والدكتور محمد أحمد حامد عبد الصمد، مدير إدارة المكتبات العامة؛ والشيخ حسن شحاتة عثمان جمعة، عضو مكتب رئيس القطاع؛ والشيخ محمد أنور عبد الحكيم بحيري، عضو الإدارة العامة لبحوث الدعوة؛ والشيخ مجدي سعيد محمد عطية، عضو إدارة التخطيط الاستراتيجي؛ والشيخ محمد أحمد أحمد خليل عويس، عضو إدارة العلاقات الدولية؛ والدكتور محمد عبد الحميد خطاب أبو المجد، عضو إدارة التدريب.

كما شاركت نخبة من الواعظات بقيادة الدكتورة مروة رجب أحمد السيد غزال، منسق عام الواعظات، وبمشاركة كل من: منال عبد المجيد محمود، وماجدة حماية الله محمد إبراهيم، ونفيسة أحمد أمين خليل، ومنى عيد محمد محمد، ورابحة صلاح الدين مصطفى، وإيمان إبراهيم عبد العظيم علي، وأماني رفعت محمد الحسيني، وجميعهن من الواعظات المعتمدات بوزارة الأوقاف.

وقد قدّمت الواعظات لقاءً دعويًّا للسيدات في مسجد الإخلاص، شمل مقرأة لتلاوة وتدبر سورة الكهف، واختُتم بالصلاة على سيدنا النبي ﷺ، وسط أجواء روحانية وتفاعل كبير من الحاضرات.

وفي مشهد اجتماعي نابض بالحياة، شاركت القافلة في أحد أفراح قبائل الشلاتين، حيث التقى الدعاة بأهالي المدينة، وعبّر الأطفال عن فرحتهم بوجود الأئمة والواعظات بينهم، في صورة حية من صور التلاحم المجتمعي والدعوي.

واختتمت القافلة أعمالها بحفل تكريم لخمسين من حفظة القرآن الكريم من مختلف خلوات القرى، وذلك بحضور العميد محمد البنا، رئيس مدينة الشلاتين؛ والمقدم محمد سالم، رئيس مشيخة القبائل؛ وعدد من القيادات الدعوية وأعيان المدينة، حيث تم توزيع الجوائز وشهادات التقدير في أجواء يملؤها الفخر والبهجة.

قافلة الأوقاف الشلاتين القافلة الدعوية حفظة القرآن الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب

قرار عاجل من إدارة الأهلي حول الإسباني ريبيرو بعد الخسارة من بالميراس فى مونديال الأندية

شجون الهاجري

نشأت لقيطة وظهرت بفيديو صادم.. معلومات عن شجون الهاجري بعد ضبطها بمخدرات

الذهب

جنون الذهب.. مفاجأة في سعر عيار 21 اليوم السبت

صورة أرشيفية

عايش لوحده وعمره 75 عاما.. مقتل طبيب شهير داخل منزله بطنطا .. والتحفظ على الخادمة

ترامب

ترامب عن سد النهضة: شُيد بتمويل غبي من أمريكا وقلل من تدفق نهر النيل

أسعار الدواجن

نزلت 12 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي يثير غضب جماهير الأهلي بتعليق ساخر .. ماذا قال ؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نسمح بالإخلال بنظام امتحانات الثانوية العامة وسنعاقب المخالفين بالقانون

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| ترمس الشاي يسبب الموت في هذه الحالات.. تأثير الكولا الخالية من السكر على صحة القلب

أجهزة السكر

بسبب عطل.. سحب ملايين أجهزة السكر في أمريكا

اكلات مغذية

أكلات مغذية تعزز صحة الطفل بعد التمرين.. لا تتجاهليها

بالصور

احذرها.. 6 أعراض تحذيرية تشير إلى سرطان العظام

أعراض خفية تكشف عن سرطان العظام
أعراض خفية تكشف عن سرطان العظام
أعراض خفية تكشف عن سرطان العظام

ورانا إيه.. طفلة تفاجئ نانسي عجرم في حفل بيروت

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

رائحة الفم الكريهة.. 6 طرق فعالة للتمتع بنَفَس منعش طوال اليوم

طرق فعالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة
طرق فعالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة
طرق فعالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة

ماذا سيحدث لجسمك إذا قطعت السكر لمدة أسبوعين؟

ماذا يحدث عند استبعاد السكر والدقيق من النظام الغذائي ولو ليوم واحد؟
ماذا يحدث عند استبعاد السكر والدقيق من النظام الغذائي ولو ليوم واحد؟
ماذا يحدث عند استبعاد السكر والدقيق من النظام الغذائي ولو ليوم واحد؟

فيديو

شيرين رضا

قبل النجومية.. شيرين رضا تكشف كواليس أول إعلان لها

طلعت الأولى

أغلى هدية.. أب يهدي بنته عمرة عشان طلعت الأولى بالغربية

ايمان عبد اللطيف

استعدوا للأسوأ .. سر التحذير من صيف 2025

إيمان عبد اللطيف

مفاجأة بسعر عيار 21| هل ارتفعت أسعار الذهب اليوم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد