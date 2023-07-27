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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مشروع "فلاش" يفوز بالحلقة الثانية من برنامج الفرصة

الإعلامية لميس الحديدي
الإعلامية لميس الحديدي

فاز مشروع "فلاش"، الذي يعالج مشكلة دفع حساب الديلفري عبر "الموبايل"، بالحلقة التسابقية الثانية من برنامج الفرصة، مع الإعلامية "لميس الحديدي"، المذاع على قناة "ON".

 

يعتمد مشروع فلاش آلية الكاش دون وجود آلية فعالة للدفع الإلكتروني، وهي مشكلة قد تصطدم مع جاهزية العميل للدفع حال وصول المندوب في أي وقت إن كان لا يحمل نقوداً للدفع دخل المنزل.

 

في وقت سابق غادرت شركة "الترا طب" التي حصلت على كارت الفرصة الذهبية في مرحلة التصفيات في وقت سابق متجاوزة المراحل اللاحقة وصولاً لمرحة الاستوديو.

 

برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي هو أكبر مسابقة تلفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

 

 ولجنة تحكيم هذا الموسم تتكون من د. عمرو عوض الله مستثمر مصري أمريكي من وادي السيليكون بكاليفورنيا والذي أسس شركة كلاوديرا وباعها بخمسة مليار دولار وعمر الصاحي مدير عام أمازون مصر.

 

 ووائل فخراني مستثمر شغل مناصب عليا في جوجل وأمل عنان  شريك جلوبال 500 وكبيرة مسئولي استثمار وقف الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

 

"الفرصة" مع لميس الحديدي، أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويذاع كل أربعاء في تمام التاسعة مساء على قناة "ON".

الفرصة برنامج الفرصة لميس الحديدي مشروع فلاش مصر

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