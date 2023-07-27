التجربة الكندية .. ندوة تثقيفية علمية بطب المنصورة

نظمت وحدة التعليم الطبى المستمر برئاسة دكتور مصطفى شلبى ندوة علمية على هامش مؤتمر قسم جراحة القلب والصدر ندوة بعنوان "How to get lnvolved in International Canadian"

Training, Education and Collaboration.

Prof_Robert James Cusimano Professor of cardiac Surgery Toronto University

حيث تم خلال الندوة شرح النظام الصحى فى كندا والطرق المتاحه للتدريب والعمل و المشاركة فى البحث العلمى بغرض التطوير وتنمية المهارات واكتسابها، وذلك بحضور الدكور تامر أبو السعد وكيل الكليه للدراسات العليا والدكتورة بسمه شومان وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب وعددا من أعضاء هيئة التدريس والهيئه المعاونه بكلية طب المنصورة والجامعات المصرية وكذلك الأطباء حديثى التخرج و طلاب الكلية.

ويأتى ذلك في إطار حرص جامعة المنصورة على الإستفادة القصوي من كافة الخبرات العالمية المتاحة لتطوير المنظومة الطبية وكوادرها وتحت إشراف الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة وإشراف الدكتور أشرف شومه عميد كلية الطب والدكتورة غاده القنيشى وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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