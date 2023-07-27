وزير الري يستعرض إجراءات الإدارة الرشيدة للمخزون الجوفي بغرب الدلتا

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لإستعراض دراسات خزانات المياه الجوفية بغرب الدلتا ، وإجراءات الإدارة الرشيدة للمخزون الجوفي بغرب الدلتا

تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى، والدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية ، والأستاذة الدكتورة منال مبارك مدير معهد بحوث المياه الجوفية ، و الدكتور رضا الدمك أستاذ الرى والهيدروليكا بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، و الدكتور هشام بخيت مستشار الوزير للموارد المائية ، والدكتور طه سنوسى رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بالوجه البحرى والقبلى ، و المهندس محمد السيد مدير عام المياه الجوفية بغرب الدلتا، والدكتورة هبة عبد العزيز بالمكتب الفني للوزير ، و المهندس أحمد الساعى بالإدارة العامة للمياه الجوفية بغرب الدلتا.

كما عقد وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة حالة الرى بزمام محافظة بنى سويف

حضر الاجتماع المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى، و المهندس نادى جرجس رئيس قطاع الرى، و المهندس علاء عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه، والمهندس نصر بركات رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة بنى سويف، و المهندس محمد إبراهيم مدير عام رى بنى سويف ، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.

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