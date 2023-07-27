عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري يستعرض إجراءات الإدارة الرشيدة للمخزون الجوفي بغرب الدلتا

صدى البلد

عقد  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لإستعراض دراسات خزانات المياه الجوفية بغرب الدلتا ، وإجراءات الإدارة الرشيدة للمخزون الجوفي بغرب الدلتا

تم عقد الاجتماع بحضور كل من  المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى، والدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية ، والأستاذة الدكتورة منال مبارك مدير معهد بحوث المياه الجوفية ، و الدكتور رضا الدمك أستاذ الرى والهيدروليكا بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، و الدكتور هشام بخيت مستشار الوزير للموارد المائية ، والدكتور طه سنوسى رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بالوجه البحرى والقبلى ، و المهندس محمد السيد مدير عام المياه الجوفية بغرب الدلتا، والدكتورة هبة عبد العزيز بالمكتب الفني للوزير ، و المهندس أحمد الساعى بالإدارة العامة للمياه الجوفية بغرب الدلتا.

كما عقد وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة حالة الرى بزمام محافظة بنى سويف

حضر الاجتماع المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى، و المهندس نادى جرجس رئيس قطاع الرى، و المهندس علاء عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه، والمهندس نصر بركات رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة بنى سويف، و المهندس محمد إبراهيم مدير عام رى بنى سويف ، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.

FB_IMG_1690424632777
FB_IMG_1690424632777
FB_IMG_1690424493346
FB_IMG_1690424493346

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الأهلي.. فسخ عقد إمام عاشور وإيقاف كهربا وحسين الشحات مهدد بالحبس

أول رد فعل من إمام عاشور بعد أنباء فسخ تعاقده مع الأهلي

صيف طبيعي .. الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة على مصر

الحبس في انتظار لاعب بيراميدز| مفاجأة.. حسين الشحات يلجأ للقضاء ضد الشيبي.. اتهامات خطيرة

حقيقة وفاة شيرين بأزمة قلبية .. ورسالة خاصة من حسام حبيب

تحذير عاجل من الساعة 12: 4.. الأرصاد: اليوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة

قرارات ثورية في الأهلي| الخطيب يعيد "قاذفة الصواريخ" ورحيل نجم الفريق.. وحقيقة بيع الشحات

فرج عامر يعلن انضمام مهاجم جديد إلى الأهلي .. تفاصيل

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الخميس

بعد اعتزال عبد الشافي .. أحمد مرتضى : اللاعب الوحيد الذي رفض زيادة عقده

في ذكرى مولده.. المرسي أبو العباس.. أخذ العهد وتولى مشيخة الطريقة الشاذلية

سعر الذهب اليوم الخميس 27-7-2023

خبير مصرفى: قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة كان متوقعا

مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في قلقيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب مكشوف.. إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الليمون المجفف مرة يوميا؟

أبرزها التفاح والتين .. أطعمة لعلاج الإمساك

صورة تعصر القلب لطفل عراقي عذبته زوجة أبيه تثير جدلا بين رواد السوشيال ميديا

فيديو

الرئيس السيسي يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين .. فيديو

من النيل للفرات.. وشم عبري على ذراع عضو بجهاز نادي بيراميدز| ما حكايته؟

فيها سم قاتل.. القومي لعلوم البحار يحذر من تناول هذه الأسماك |فيديوجراف

نتيجة الثانوية العامة | خطوات الحصول عليها ونسب النجاح الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ