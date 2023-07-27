الري تنشر مذكرة إيضاحية بالجريدة الرسمية حول إنشاء مسار لنقل مياه الصرف

نشرت وزارة الموارد المائية والرى مذكرة إيضاحية في الجريدة الرسمية بخصوص مشروع إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعي والصرف الصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية، وإنشاء محطة المعالجة لتنمية وزراعة أراضٍ جديدة بمنطقة الدلتا الجديدة.

يأتي هذا في إطار خطة الدولة في خلق مجتمعات عمرانية ومساحات زراعية جديدة ولتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التنمية المتكاملة والمستدامة، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية إلى وزارة الموارد المائية والرى ببذل جميع الجهود للاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة في منطقة غرب الدلتا، وتم عمل مشروع إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة المعالجة لتنمية وزراعة أراضي جديدة بمنطقة دلتا مصر (المصدر الشمالى لتغذية الدلتا الجديدة) حيث تم الآتي: صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢١٣ لسنة 2021 بتاريخ 24/6/2021 باعتبار مشروع إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعي والصرف الصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة المعالجة لتنمية وزراعة أراضٍ جديدة بمساحة 362 ألف فدان جنوب محور الضبعة من المنفعة العامة.

كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1858 لسنة 2022 بشأن تعديل مسار نقل مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية الصادر بشأنه قرار مجلس الوزراء، رقم 1213 لسنة 2021، وذلك بإضافة جزء جديد للمسار بطول (60) كم في المسافة من كوبرى أبو الخير على مصرف العموم باتجاه الشرق حتى مصرف إدكو المار بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة.

وفى ضوء ما ورد من رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالكتاب رقم (290/12) المؤرخ 14/½023 والمتضمن مقترح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتعديل المسار الحالي للقطاع الزراعي لمشروع الدلتا الجديدة (إدكو - برسيق - طرد القلعة والمرفق به المذكرة الإيضاحية عن أسباب تغير المسار الحالى سيتم تعديل المسار على النحو الآتى :

1 - الاستغناء عن الجزء من كم (44.460) وحتى كم (52.115) من المسار الزراعي الحالي بطول (7.655) كم والوارد نزع ملکیته ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1858 لسنة 2022.

2 - إضافة المسار المقترح من الهيئة الهندسية للمسار الحالي (القطاع الزراعي) من كم (44.460) وحتى كم ( 50.660) بطول (6.200) كم.