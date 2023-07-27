رسمياً.. علاء عبد العال مديراً فنيا لنادي الجونة

كشف الإعلامي الرياضي خالد الغندور، عن المسئول عن منصب الإدارة الفنية بنادي الجونة، عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: “ علاء عبد العال مديراً فنياً لنادي الجونة ”.

قال حسام الزناتي المدير الرياضي السابق في نادي الجونة، إنه اتخذ الرحيل عن النادي منذ عام ماضي، بالتحديد منذ أن هبط النادي من الدوري الممتاز إلى القسم الثاني.

وأضاف الزناتي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه لا يرى مناخ مناسب للعمل أفضل من الجونة سواء في مصر أو العالم العربي، خاصة وأنه لا يعترض عمله أي مسؤول على عكس أندية أخرى.