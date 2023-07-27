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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسمياً.. علاء عبد العال مديراً فنيا لنادي الجونة

علاء عبد العال
علاء عبد العال

كشف الإعلامي الرياضي خالد الغندور، عن المسئول عن منصب الإدارة الفنية بنادي الجونة، عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: “ علاء عبد العال مديراً فنياً لنادي الجونة ”. 

قال حسام الزناتي المدير الرياضي السابق في نادي الجونة، إنه اتخذ الرحيل عن النادي منذ عام ماضي، بالتحديد منذ أن هبط النادي من الدوري الممتاز إلى القسم الثاني.

وأضاف الزناتي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه لا يرى مناخ مناسب للعمل أفضل من الجونة سواء في مصر أو العالم العربي، خاصة وأنه لا يعترض عمله أي مسؤول على عكس أندية أخرى.

خالد الغندور علاء عبد العال نادي الجونة مديرا فنيا

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