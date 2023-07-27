تناول مادة سامة.. مصرع طفل بإحدى قرى الدقهلية

لقى طفل مصرعه اثر تناوله مادة سامة باحدى قرى الدقهلية، حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة الستاموني، يفيد بمصرع طفل عقب تناوله مادة سامة بطريق الخطأ.

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعه و تبين مصرع أدهم م ت ي، ٣ أعوام، مقيم بمنطقة الحفير التابعة لمركز بلقاس، وبسؤال والده قال انه خلال وجود طفله معه في أرضه الزراعية، تناول مبيدا حشريا عن طريق الخطأ، وتم نقله للمستشفى لمحاولة إسعافه، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتم تحرير محضر بالواقعه.