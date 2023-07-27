عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب علاء مصطفي: الأنشطة الطلابية من أهم أسس المنظومة التعليمية بالجامعات

النائب علاء مصطفي،
النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب

شارك النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ ضمن وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في فعاليات المسابقة النصف نهائية لمنصة الأنشطة الطلابية، التي نظمتها مؤسسة شباب القادة للعام الرابع على التوالي، وبرعاية وزراة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع المجلس القومي للمراة.

وأعرب مصطفي، عن سعادته في اختياره ضمن لجنة تحكيم المسابقة لمناقشة المشاريع التي يقدمها الطلاب، مؤكدا أن الأنشطة الطلابية تعتبر من أهم أسس المنظومة التعليمية بالجامعات، لأنها تساعد الشباب فى تطوير مهارات وقدراته العملية، والتأهيل لسوق العمل.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن النشاط الطلابي في المرحلة الجامعية يعد واحدا من الحلقات المهمة المفقودة لدى كثير من أبنائنا الطلاب، لذلك يجب على الجامعات تشجيع وحث الشباب علي المشاركة فى هذه الأمشطة، لأنها تساهم في تنمية الشباب ثقافيا واجتماعيا وفنيا وعلميا ورياضيا، موضحا أن أن ممارسة النشاط الطلابي في هذه المرحلة يعد من أهم الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها الطلاب كونهم يمرون بمرحلة عمرية تتسم بنضج الفكر وبناء الشخصية.

وطالب النائب علاء مصطفي، بضرورة الاهتمام بالتحول الرقمي فى الجامعات، لأنه أصبح سمة من سمات هذا العصر، كما أنه يساعد الطلاب على المعومات التي يريدونها، بسهولة ويسر.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وزراة التضامن الاجتماعي الانشطة الطلابية سوق العمل الجامعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع الكهرباء ساعتين والمباريات بالنهار ولا عمل يوم الأحد| قرارات عاجلة من الحكومة طوال أغسطس

الأحد عمل من المنزل.. قرارات عاجلة من الحكومة ترشيدا لاستهلاك الكهرباء

مدبولي: العمل يوم الأحد أسبوعيا من المنزل بالجهات الحكومية.. وتغيير موعد المباريات

بعد دخول والدته المستشفى.. الشيبي يتخذ قرارا صادما ضد حسين الشحات

اتشتم غلط | تعليق صادم من خالد الغندور بشأن مقاضاة محمد الشيبي

طوال أغسطس..الوزراء: العمل من المنزل للموظفين يوم الأحد من كل أسبوع|تفاصيل

بالأسماء.. رحيل 6 نجوم عن الأهلي رسميا

“قلم الشحات” ينقل والدة الشيبي للمستشفى| إيقاف جديد بانتظار لاعب الأهلي.. والأزمة تشتعل

ترشيحاتنا

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون المشترك

شعبة الأدخنة تدعو البرلمان لقطع إجازته.. أزمة ارتفاع أسعار السجائر تبلغ ذروتها|تفاصيل

بسبب جريمة بشعة.. صبي 11 عاما يحاكم أمام القضاء الأمريكي

وزير الدفاع يلتقى مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

الوداد المغربي يحتج رسميا على محمود البنا .. تفاصيل

تحذير عاجل من التعليم للطلاب قبل ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تحصل على 100 رغيف خبز من التموين بدون بطاقة؟.. الحقيقة والتفاصيل

أحضان ورومانسية.. طارق العريان يحتفل بزواجه من نيكول سعفان |شاهد

أكلات سريعة وبسيطة.. طريقة عمل ناجتس الدجاج

انتبه.. الرجل مهدد بضعف الخصوبة في هذه الحالات

فيديو

عقوبة في انتظار لاعب بيراميدز.. حسن الشحات يرد على دعوى الشيبي بأدلة مصورة

مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي.. فيديو

كانت في طريقها إلى القاهرة.. تفاصيل اندلاع حريق بسفينة شحن| فيديوجراف

مطلعش عبري.. معنى العبارة المكتوبة على ذراع أحد أفراد الطاقم الفني لبيراميدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ