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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع الموجة الحارة.. نصائح فعالة لترشيد استهلاك الغسالة للكهرباء

استهلاك الغسالة
استهلاك الغسالة

مع حرارة الجو يزداد استهلاك المواطنين من الكهرباء ، كما أن  حرارة الجو تجعل هناك ضغط علي شبكة الكهرباء ، وتجعل فاتورة الكهرباء ترتفع .. 

لذلك نشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها الرسمية علي فيسبوك نصائح لتخفيض استهلاك الكهرباء وخفض فاتورة الكهرباء و قدمت نصائح لترشيد استهلاك غسالة الملابس للكهرباء في هذا الحر الشديد ومن هذه النصائح.

نصائح لترشيد استهلاك الغسالة :

- شغل الغسالة بكامل حمولتها لأنها ستستهلك نفس كمية الطاقة.

- استخدام درجة حرارة مناسبة طبقًا لدرجة اتساخ الملابس.

- المحافظة دائما على تنظيف مصفاة مياه التغذية والتصريف.

- جفف الغسيل بأشعة الشمس ولا تعتمد على المجفف الكهربائي.

- تنظيف فلتر الغسالة باستمرار لأنه اتساخه قد يسبب رفع فاتورة الكهرباء .

- شراء الغسالة الأكثر كفاءة والأقل استهلاكًا ويمكن معرفة ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الغسالة.

نصائح اخري لتوفير الاستهلاك

⁃ اغسل حمولة كاملة بمعني أذا لم تكن ستستغل الغسالة الاستغلال الأمثل فلا داعي للغسلة ، بمعني لا يصح غسل قطعه أو ثنين في برنامج غسيل كامل لذا انتظر عندما تكون الحمولة كاملة ، فهذا من شانه توفير الكثير من الطاقة.

⁃ استخدم خيار الغسيل السريع Quick Wash وهو خيار يسمح لك غسل ملابس بأسرع وقت ، ويمكنك استخدامه عندما تريد غسل نصف الحمولة او بعض الملابس الغير متسخة .

⁃ انقع الملابس شديدة الاتساخ ، فالنقع يسهل عملية إزالة البقع ، ومن ناحية لن تحتاج إلي تكرار دورة الغسيل أو تشغيل دورات غسيل أو شطف إضافية

⁃ لا تستخدم خاصية الماء الساخن ، بمعني في بعض دورات الغسالة يتم تسخين الماء عن طريق سخان موجود أسفل حلة الغسالة ، وهذا يستهلك الكثير من الكهرباء ، لذا فغسيل الملابس في الماء البارد يوفر الكثير من الكهرباء وكل ما عليك هو الغاء اعداد الحرارة او اختيار الغسيل بماء بارد. ومع ذلك ، فإن الغسل بماء ساخن من حين لآخر مفيد دائمًا حيث يمكن أن يساعد ذلك في تقليل الروائح وتراكم البكتيريا في جهازك

⁃ استخدم سرعة دوران عالية حيث كلما زادت سرعة العصر زادت عملية تنشيف الملابس وبالتالي قد لا تحتاج إلي استخدام المجفف ولكن يجب ملاحظة ان هناك نوعيات قماء لا يصح معها استخدام سرعات عصر عالية لذا راجع ملصق قطعة الملابس قبل غسلها

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