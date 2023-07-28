يسبب شللا وينتهي بالوفاة.. مرض غامض يثير جدلا وذعرا

أثار مرض أصاب أكثر من 231 شخصاً، حول العالم في وفاة أربعة أشخاص حتى الآن في جمهورية البيرو والتي تقع غربي أميركا الجنوبية.



وقد تشهد الأوساط الصحية في العالم حالة من الطوارئ الجديدة بعد اكتشاف مرض جديد غامض يؤدي إلى الإصابة بالشلل وأحياناً الوفاة، وذلك دون معرفة الأسباب التي تقف وراء هذا المرض، ولا إن كان من الممكن أن يتحول إلى وباء مرعب ليهدد لعالم خلال الفترة المقبلة أم لا.

على الجانب الآخر وفقا لجريدة مترو تم اكتشاف المرض في جمهورية البيرو التي تقع غربي أميركا الجنوبية، لكن الأطباء سرعان ما اكتشفوا مئات الحالات من هذا المرض الغامض، ليتم تسجيل 4 وفيات بسببه حتى الآن،

ومن جانبها أعلنت السلطات في البيرو حالة الطوارئ الصحية الوطنية وذلك بعد أن أصاب هذا المرض الغامض الذي يسبب الشلل أكثر من 231 شخصاً، ليتسبب في وفاة أربعة أشخاص منذ بداية العام الحالي.

ويعد المرض الذي أطلق عليه اسم متلازمة (GBS) قد يتسبب في موجة من القلق في أميركا الجنوبية منذ بداية العام الحالي، إلا أن اللافت والمرعب في الأمر أن أكثر من نصف الحالات قد حدثت في فترة مدتها خمسة أسابيع، وذلك من أوائل يونيو الماضي إلى منتصف يوليو الحالي.

تعد متلازمة (GBS) حالة نادرة قد تتسبب في مهاجمة الجهاز المناعي للشخص للأعصاب الطرفية، مما يؤدي إلى ضعف العضلات وفقدان الإحساس في الأطراف وبعض مشاكل البلع أو التنفس