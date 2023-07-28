أكمل: عصام صاصا سرق لحن أغنيتي وحذفتهاله من يوتيوب

أكد النجم أكمل في تصريحات خاصة أثناء استضافته في موقع صدى البلد أن الحان أغانيه يستخدمها كثير من المطربين الكبار حاليا في أغانيهم.

وقال أكمل: " شيرين وحماقي وغيرهم كتير استخدموا كوبليهات من أغاني ليا بنفس اللحن ولكن مزعلتش ".

تابع :" تفاجأت أيضا بقيام مطرب المهرجانات عصام صاصا بطرح أغنية نفس لحن وكلمات إحدى اغنياتي ولكن تواصلت مع يوتيوب وقفلت الأغنية بعد ما كانت محققة ٤٠٠ ألف مشاهدة ".

أكمل:

كشف الفنان أكمل ؛ في تصريح خاص لصدى البلد تفاصيل تعرضه للاعتداء من اصحاب محل شهير .

وقال أكمل :" كسروا شقى عمري ؛ حطيت كل فلوسي في المشروع ده وعملت مدينة رعب في احدى المولات الكبيرة بأكتوبر ولكن تفاجأت بعد ذلك لاصحاب محل شهير يطالبوا بأخذ المحل مني".

تابع :" بعدما رفضت قاموا بتكسير مدينة الرعب و قاموا بكسر الكراسي وتبخر حلم عمري في لحظة ولكن تثق في القضاء انه سيعود لي بحقي".

أكمل رسلان:

تحدث المطرب أكمل رسلان عن تجربة حبسه بسبب أزمته مع أحد المنتجين، كاشفًا أن عقد الاحتكار الذي وقعه كان السبب في الأزمة، وجاء ذلك خلال حلوله ضيفًا على الإعلامية نانسي مجدي في برنامج القاهرة اليوم.

وكشف أكمل أنه قد تم حبسه حوالي أسبوع، بسبب توقيعه على نفسه شيك بدون رصيد، وذلك لشراء ألبومه من أحد الشركات التي وقع معها عقد احتكار، ووصف الموقف بأنه كان صادمًا خاصة وأنه كان قد قُبض عليه وهو على خشبة المسرح، خلال احيائه إحدى الحفلات الغنائية.

وتحدث أكمل عن تجربة الحبس موضحًا أنه تعلم منها الكثير، فيما انتقد في الوقت ذاته عقود الاحتكار والتي أضرت بالكثيرين من نجوم هذا الجيل مثل : محمد الكيلاني، ومحمد الشرنوبي.

حادث أكمل

نشر المطرب أكمل صورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يكشف فيها عن تعرضه إلى حادث بسيارته وأن العناية الإلهية أنقذته.

وعلق أكلم على الصور قائلا: "قدر الله وما شاء فعل.. معرفش طلعت من الحادثة دي سليم إزاي، الحمد لله والشكر لله".

واتضح من الصورة تهشم السيارة بشكل كبير ونقل الى المستشفى ليجرى بعض الفحوصات للاطمئنان على نفسه وتبين أنه بحالة جيدة.

يذكر أن أكمل ابتعد عن الغناء بسبب أزمات إنتاجية، بسبب عقد الاحتكار، الأمر الذي جعله يعاني من حالة اكتئاب، وزاد وزنه لـ135 كيلو، ومن بين أغانيه: "هيموت"، "أوصافها"، "أناني"، "إبعد عني"