بكلمات مؤثرة.. خالد النبوي يستعيد ذكرياته مع الراحل تيمور تيمور

استعاد الفنان خالد النبوي ذكرياته مع الراحل مدير التصوير تيمور تيمور، الذي توفي غرقًا أثناء محاولته إنقاذ نجله على أحد شواطئ رأس الحكمة.



وكتب خالد النبوي عبر فيسبوك:العزيز الغالي تيمور تيمور ألف رحمة و نور عليك يا بطل مدير التصوير الموهوب، لا أنسى في أول بروڤة ملابس مكتملة و أنت في بروڤة تجريبية للإضاءة و كيف أمسكت بالكاميرا لتقوم بالتصوير الفوتوغرافي بنفسك .

و تابع :لا أنسى هذا المناخ الذي جعلتني أشعر به للعالم الخاص بمسلسل رسالة الإمام و تذكرت الكبار محسن نصر و رمسيس مرزوق و طارق التلمساني .

وأضاف: فرحت إن فيه مدير تصوير كبير في الجيل ده و إضافة حقيقية لمهنة التصوير و ترحل سريعا مصورا لنا مشهدا عظيما،أن ترحل في سبيل إنقاذ ولدك الله يرحمك و يلهمنا الصبر .

خيم الحزن على الوسط الفني، بعد وفاة مدير التصوير تيمور تيمور، مساء أمس السبت، في حادث غرق بأحد شواطئ رأس الحكمة.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن، على نعي تيمور تيمور، الذي وافته المنية غرقا، بعدما حاول إنقاذ ابنه.

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري، في التقرير التالي، أبرز ما قاله نجوم الفن في وداع تيمور تيمور.