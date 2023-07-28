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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 280 علبة سجائر تُباع بأزيد من أسعارها الرسمية في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، اليوم الجمعة، أنه تم ضبط 280 علبة سجائر تُباع بأزيد من أسعارها الرسمية، دائرة مديرية التموين بمحافظة سوهاج، مُشيرًا إلى أنه قد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب المحلات التي تم ضبط السجائر بها.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أن المديرية تحرص على ضبط الأسعار بالأسواق ومتابعتها، ولن تسمح بأي زيادة غير رسمية لأي منتج يُباع بالأسواق، لافتًا إلى حرصه التام على ضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين.

سوهاج.. تحرير 103 محاضر تموينية متنوعة

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ضبط سجائر كليوباترا سوفت كوين وLM بأسعار زائدة

وأوضح حملات مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، خلال الـ24 ساعة الماضية، قد أسفرت عن ضبط 190 علبة سجائر و5 قاروصة كليوباترا سوفت كوين و4 قاروصة LM، بإجمالي 280 علبة سجائر تُباع بأزيد من أسعارها الرسمية، دائرة المديرية.

كما تم تحرير 103 محاضر تموينية متنوعة جاء بيانها كالآتي:" نقص وزن- وإيقاف- وتصرف- ومنشأة دون ترخيص- ومجهول المصدر- تجميع بنزين- وسجلات- عدم إعطاء بون صرف- عدم إعلان عن مواعيد التشغيل- عدم تمكين من تفتيش- امتناع عن البيع"، في مجال المخابز.

وفي مجال الأسواق والبترول تنوعت المحاضر بين:"لحوم وجزارة- غش تجاري- تاجر تمويني- سكر- بوتاجاز"، وأكد المهندس محمد إبراهيم، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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