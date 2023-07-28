حصاد الزراعة.. تدقيق الحصر الفعلي للمساحات المنزرعة لوصول دعم الأسمدة للمستحقين

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم 153، لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 21 وحتى 27 يوليو الجاري.

سلط الانفوجراف الضوء على ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفد مصر فى الجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر "لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء 2023"، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات، وتكون الوفد المصري من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والسفير بسام راضى سفير مصر فى روما، والسفير إيهاب بدوى مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى، فضلا عن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع فرانشيسكو لولوبريجيدا وزير الزراعة الإيطالى، على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر "لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء ٢٠٢٣"، المنعقد في العاصمة الإيطالية روما، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والسفير بسام راضي سفير مصر في روما، والسفير إيهاب بدوى مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى، ونائب وزير الخارجية الإيطالى.



كما ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، كلمة مصر في فعاليات الجلسة الثانية لمؤتمر "لحظة الأمم المتحدة لتقييم نُظم الغذاء 2023"، الذي عُقد بالمقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، بالعاصمة الإيطالية روما، بحضور عدد من قادة الدول والحكومات.



ووجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة في المحافظات بضرورة تدقيق الحصر الفعلى للمساحات المنزرعة بالمحاصيل حتى يصل دعم الاسمدة لمستحقيه، كما وجه ايضا الباحثين إلى إيجاد حلول استباقية للمشكلات التي تواجه الزراعة، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب من المعاهد والمعامل البحثية العمل باسلوب مختلف وتطوير الادوات والاليات والتفكير خارج الصندوق، كما شدد على قيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة والادارات التابعة في المحافظات بضرورة المتابعة المستمرة لتطهير المساقى والمراوى اختصاص الوزارة.

فيما نعي ايضا السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جميع العاملين في وزارة الزراعة الدكتور ياسر عبدالحكيم الاستاذ بمركز بحوث الصحراء.

وأعلنت الوزارة، عن أنه تم خلال الفترة من 14/7/2023 حتى 19/7/2023 الإفراج عن 181 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 92 مليون دولار، كذلك تم عقد اجتماع تنسيقي بمديريه الزراعه بالنوباريه لحل مشاكل الري خاصة في ظل الموجه الحاره التي تتعرض لها البلاد والتغيرات المناخية غير المسبوقة.

بينما تفقد الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، محطة بحوث سدس بمحافظة بنى سويف لمتابعة برامج تربية الأصناف الجديدة للمحاصيل الصيفية، كما تفقد ايضا يرافقه الدكتور حاتم ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور أحمد عضام رئيس الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي محطات الاعداد و الغربلة التابعة للوزارة فى جنوب التحرير ومحطة النوبارية.

كذلك نظم معهد بحوث وقاية النباتات برنامجا تدريبيا تحت عنوان: الوسائل الحديثة فى تخزين الحبوب والمواد المخزونه وطرق صيانتها أثناء التخزين، وذلك بهدف إحداث طفرة في وسائل التخزين وتقليل الفاقد، كما اختتم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية فاعليات البرنامج التدريب الصيفى المجانى لعدد 176 طالب وطالبة من كليات الزراعة لجامعات (عين شمس والمنيا و الفيوم ) وكلية الإقتصاد المنزلى جامعة المنوفية.

وكثفت أجهزة الرقابة على المبيدات من مجهوداتها، حيث تم ضبط عدد 29422 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها خلال شهر يونيو ٢٠٢٣ بما يوازي كمية 14.744 طن، كما أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية مجانية إلى قرى محافظة بني سويف، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

فيما قامت معامل مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال إجازة العام الهجرى وثورة يوليو بفحص وتصدير أكثر من 3000 عينة وشهادة منتجات الزراعية سواء للتصدير أو السوق المحلي، كما واصلت محطات غربلة وإعداد التقاوي عملها استعدادا للموسم الشتوي من مختلف المحاصيل الشتوية، كما قام المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بزيارة إلى محافظة دمياط لمتابعة منظومة الاسمدة، حيث عقد اجتماعا بمديرية الزراعة لمتابعة تنفيذ تعليمات الوزير في هذا الشأن، كذلك عقد معهد بحوث وقاية النباتات عدة ندوات ارشادية ومدارس حقلية و المتابعة بالمرور على زراعات الذرة بمحافظات دلتا و صعيد مصر، وذلك في إطار السعي المستمر للسيطرة على دودة الحشد الخريفية.

كما نظم المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح، يوم حقلي لطلاب كلية الزراعة بجامعة المنيا، وذلك من خلال فرع المعمل بمحافظة المنيا ضمن سلسلة المدارس الحقلية لشهر يوليو، كما قام الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بالمرور على البرامج البحثية واكثارات التقاوي ومحطة غربلة وإعداد التقاوي بمحطة بحوث سخا؛ لمتابعة تأثير موجة الحرارة التي تمر بها البلاد على برامج المحاصيل، كما عقد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، المرحلة الثالثة لبرنامج التدريبى الصيفى لطلاب كليات الزراعة والعلوم والطب البيطري، كما تم عقد البرنامج التدريبى للمتدرب الموريتانى بالمعمل بعنوان "الكشف عن العقاقير البيطرية فى الأغذية"، فيما استقبل المعمل خبير ألماني لتدريب الباحثين على احدث اجهزة التحاليل، كما تم عقد سيمنار حول أحدث الأجهزه والتكنولوجيا الحديثة في مجال ملوثات الاغذيه، وبلغ اجمالى عدد العينات التي استقبلها المعمل هذا الاسبوع حوالي 4500 عينة.