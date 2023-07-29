وزيرة الثقافة الأردنية: مصر قدمت الكثير للثقافة العربية والعالمية

أكدت هيفاء النجار وزيرة الثقافة الأردنية، أن عندما يكون هناك ضيف شرف لأول مرة في مهرجان "جرش" لا يمكن أن يكون هذا الضيف إلا جمهورية مصر العربية، وهو بتوافق عربي كامل.

وأضافت هيفاء النجار ، خلال لقائها مع الإعلامية شافكي المنيري ببرنامج "بيت للكل" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية، مساء الجمعة، أن نرحب بمصر الحبيبة ضيف شرف، وأهلا بالدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والله يخلي مصر، هي في وجدان كل أردني وكل عربي.

وتابعت هيفاء النجار وزيرة الثقافة الأردنية، أن مصر قدمت الكثير للثقافة العربية والعالمية، وهذا المهرجان في حلته ودورته الحالية يتجه نحو بُعد ثقافي تكاملي وشمولي له علاقة بالاقتصاد والحياة اليومية".