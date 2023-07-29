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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تموين سوهاج: ضبط 480 كجم سكر ناقص الوزن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، اليوم السبت، أنه تم ضبط 480 كيلو جرام سكر ناقص الوزن، داخل بعض اماكن بيع المواد الغذائية، دائرة المديرية.

ضبط 480 كجم سكر ناقص الوزن

وأشار إلى أنه قد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اصحاب تلك الأماكن التي تم ضبط 480 كيلو جرام سكر ناقص الوزن بداخلها، مُشيرًا إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج تحرص كافة الحرص على ضبط الأسعار بالأسواق ومتابعتها.

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ولن تسمح بأي زيادة غير رسمية لأي منتج يُباع بالأسواق، لافتًا إلى حرصه التام على ضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين.

وأوضح أن حملات مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، خلال الـ24 ساعة الماضية، قد أسفرت عن ضبط  480 كيلو جرام سكر ناقص الوزن، داخل بعض اماكن بيع المواد الغذائية والتموينية دائرة المديرية.

وأكد المهندس محمد إبراهيم، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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